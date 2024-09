Melania Trump crea polémica al defender sus “fotos sin ropa” para revistas de adultos

La ex primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, ha dado de qué hablar al defender sus desnudos para revistas de adultos.

“Deberíamos honrar nuestros cuerpos”, expresó sobre la expresión artística detrás del cuerpo humano y así defendió el trabajo que realizó hace más de 20 años cuando aún era modelo y usaba su apellido de soltera, Knauss.

La exmodelo de 54 años acudió a Instagram para hablar sobre su antigua carrera, como el más reciente impulso de la esposa de Donald Trump para promocionar su libro de memorias, que llegará al mercado el próximo 1 de octubre.

“¿Por qué me opongo con orgullo a mi trabajo de modelaje de desnudos?”, preguntó la madre del hijo más joven del exmandatario en una voz en off. “La pregunta más apremiante es ¿por qué los medios han elegido examinar mi celebración de la forma humana en una sesión de fotos de moda? ¿Ya no somos capaces de apreciar la belleza del cuerpo humano?”, cuestionó en la publicación.

La voz en off de Melania apareció junto a imágenes de obras de arte famosas al desnudo, como el “David” de Miguel Ángel, las “Bañistas” de Paul Cézanne y la “Lady Godiva” de John Collier.

“A lo largo de la historia, los maestros artistas han venerado la forma humana, evocando profundas emociones y admiración. Deberíamos honrar nuestros cuerpos y abrazar la tradición atemporal de usar el arte como un poderoso medio de autoexpresión”, agregó.

El video forma parte de cuatro fragmentos compartidos por Melania Trump en víspera de la llegada de sus memorias a las estanterías.

Trump, que nació en Eslovenia en 1970, posó desnuda para una revista francesa para adultos en 1995, y luego nuevamente en el jet privado de Donald Trump para la revista británica GQ en 2000.

Al momento de tomarse las fotos para GQ, la modelo ya tenía dos años saliendo con el magnate y cinco años después se casaron.

