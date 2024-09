Ter Stegen se lesiona la rodilla derecha en el Villarreal-Barcelona

El guardameta alemán, Marc André Ter Stegen salió sustituido en camilla y con aparentes gestos de dolor tras lesionarse de la rodilla derecha en los últimos minutos de la primera mitad en La Cerámica en el duelo entre Villarreal y Barcelona.

El meta germano tuvo que abandonar el césped en camilla después de que al caer de un salto en el que cogió con las manos el balón, su rodilla hiciera un mal gesto, lo que le obligó a quedarse tumbado en el césped durante varios minutos mientras sus compañeros reclamaban al cuerpo técnico que prepararan un cambio.

Ter Stegen salió del terreno de juego apenas un par de minutos después de haber desviado un claro mano a mano al Nicolás Pépé. El meta del Barcelona fue sustituido por Iñaki Peña.

El guardameta ya tuvo problemas en esa misma rodilla hace ahora tres años. Esto, cuando tuvo que ser intervenido hasta en dos ocasiones por una lesión en el tendón rotuliano.

Un doblete del polaco Robert Lewandowski guía hacia la victoria al Barcelona (1-2) tras una primera mitad. El equipo de Hansi Flick sometió por momentos a un sufridor Villarreal, que recortó distancias con un tanto de Ayoze Pérez. La primera parte, terminó con Marc André Ter Stegen lesionado y saliendo del terreno de juego en camilla.

Marc-André Ter Stegen had to be stretchered off with a serious injury. Get well soon 🙏❤️ pic.twitter.com/5y8yDt9gMV

— 433 (@433) September 22, 2024