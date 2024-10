Champions League, una jornada de goleadas

Sin oposición alguna, con un dominio abusivo y ante un rival mucho más débil, el Manchester City cumplió un trámite, goleó 0-4 al Slovan Bratislava y aparcó su pequeña crisis de resultados tras tres empates en sus últimos cuatro partidos oficiales.

Gündogan, Foden, Haaland y McAtee sellaron los primeros tres puntos en la fase de grupos para el Manchester City, que en su estreno pinchó ante el Inter y necesitaba tomar impulso en la competición con una victoria. Los cuatro tantos, que pudieron ser muchos más, evidenciaron una superioridad aplastante que dejó clara la gran diferencia que existe entre algunos clubes en el nuevo formato de la competición.

El conjunto ‘citizen’ vivió una noche plácida en Bratislava para regresar la senda de la victoria después de una racha errática. Los hombres dirigidos por Pep Guardiola se encontraron al mejor rival posible para tomar impulso después de firmar tres empates y una victoria en sus últimos cuatro encuentros (pincharon frente al Inter, Arsenal y Newcastle).

El Borussia Dortmund arrasó en su estadio a un inofensivo Celtic de Glasgow por 7-1 en la Champions League, en una exhibición descomunal del extremo Karim Adeyemi, autor de tres tanto en la primera mitad, tras la cual tuvo que retirarse lesionado.

Dos campeones de Europa, cuyas fervorosas hinchadas entonan a capela el icónico ‘You’ll never walk alone’ antes de los partidos en casa, medían sus fuerzas en la gran competición continental, pero como la motivadora canción se escuchaba con acento alemán, fueron los de Sahin los que más excitados saltaron al césped.

Con este abrumador triunfo, el conjunto de Nuri Sahin se coloca líder provisional y ratifica sus credenciales para clasificarse de manera directa a los octavos de final de esta nueva Liga de Campeones, competición que retomará el próximo 22 de octubre, cuando se enfrente, en el Santiago Bernabeu, al equipo que precisamente le privó el pasado 1 de junio de levantar el título en Wembley: el Real Madrid.

