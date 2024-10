Anne Hathaway vuelve a ser Mia Thermopolis y así reaccionan sus fans

Anne Hathaway sorprendió a sus millones de fans al anunciar que luego de 20 años, la historia que la lanzó al estrellato “El Diario de la Princesa”, tendrá una tercera entrega.

Con un divertido video, la ganadora del Óscar dio a conocer la noticia sobre el inicio de la producción.

En las imágenes se puede ver a la intérprete de Mia Thermopolis recostada en una silla con unos lentes de sol y regalando una radiante sonrisa.

Posteriormente, Hathaway dice: “uno”, y se reproduce la icónica imagen de Mia descubriendo que es una princesa y diciendo: “¿Una princesa? ¡Cállate!”.

Luego, la actriz dice: “dos” y aparece la reacción de la reina Clarisse (a quien da vida Julie Andrews); y por último Anne dice: “Tres” y se escucha el tema Miracles Happen (When You Believe).

Reacciones de los fans

Los fanáticos de la película han pedido por años que se le de continuidad a la historia. Muchos quieren saber si Mia y Nicholas tuvieron su cuento de hadas, cómo fue su reinado y hasta cómo ha vivido el Gordo Louie.

Tras darse a conocer la noticia muchos fans han expresado su felicidad en redes sociales.

si EL no llega a estar en el diario de una princesa 3 entonces no quiero nada pic.twitter.com/w4bGV5q2aD — selee✨ VI A TAYLOR (@illicit_sele13) October 4, 2024

Yo sé que la mayoría quieren que en El diario de la princesa 3 vuelva Michael, pero yo como fiel amante de los enemies to lovers necesito a CHRIS PINE en pantalla pic.twitter.com/RRBr4huEKQ — ★ S⁷ ★ 🇨🇱 (@lifegxes_on) October 5, 2024

vuelve Maluma rapado y El Diario de la Princesa 3, no puedo estar más feliz en este momento pic.twitter.com/uJcttYtEff — Bcast (@biellcast) October 5, 2024

todas las lindas después de enterarnos de que habrá diario de la princesa 3 pic.twitter.com/uA58cJW4dR — paula🏹 (@pauladxlgado) October 5, 2024

