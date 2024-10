Robinson visita a periodista y exfiscal detenidos en Guatemala

El secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos, Todd D. Robinson, visitó al periodista José Rubén Zamora y al exfiscal anticorrupción, Stuardo Campo, quienes se encuentran detenidos en Guatemala por estar vinculados a varios casos penales, surgidos ante una supuesta persecución de las que son víctimas y que se ha señalado por parte de diversas entidades.

Zamora y Campo guardan prisión en el centro de detención de la brigada militar Mariscal Zavala, a donde acudió el funcionario estadounidense en las últimas horas. Esto ocurre tomando en cuenta su estadía en el país, a donde viajó para participar en el diálogo de alto nivel entre ambas naciones para abordar temas de seguridad y justicia.

Robinson compartió en sus redes sociales las fotografías de los encuentros sostenidos con el comunicador y el exfiscal y señaló que ambos están siendo perseguidos por su trabajo en la lucha contra la corrupción.

Además, expuso que el INL está comprometido con fortalecer el estado de derecho y promover la seguridad y la prosperidad en la región.

While in 🇬🇹, A/S Robinson saw journalist José Rubén Zamora as he neared 800 days of imprisonment & former prosecutor Stuardo Campo-both persecuted for their work to combat corruption. INL is committed to strengthening rule of law & advancing security & prosperity in the region! pic.twitter.com/a54A7L9M3o

— US Dept of State INL (@StateINL) October 8, 2024