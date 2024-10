Lula da Silva sugiere que Brasil juegue con futbolistas de la liga local

La selección de Brasil vive momentos complicados en su camino hacia el Mundial de 2026. A pesar de haber conseguido una agónica victoria 2-1 ante Chile en Santiago, en la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas, el rendimiento del equipo dirigido por Dorival Júnior no ha logrado satisfacer a los fanáticos ni a la crítica. Entre quienes se han pronunciado sobre la situación actual del combinado nacional se encuentra nada menos que el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, quien ofreció una crítica directa hacia las estrellas internacionales de la selección.

En una entrevista concedida a la radio O Povo CBN de Fortaleza, Lula expresó su descontento con la decisión de priorizar a los jugadores que militan en clubes extranjeros sobre aquellos que destacan en el campeonato brasileño. “Los futbolistas que están fuera no son mejores que los que están aquí”, señaló el mandatario, refiriéndose a los goles que llevaron a la victoria frente a Chile, marcados por Luiz Henrique e Igor Jesus, dos jugadores de Botafogo, equipo que actualmente lidera el Brasileirao y es semifinalista de la Copa Libertadores.

🚨🚨| BREAKING: Brazilian president Lula da Silva said he recently met with the president of the Brazilian Football Confederation and proposed selecting ONLY players who play in Brazil for the national team.

This would EXCLUDE players like Vinícius, Rodrygo, Militão, and… pic.twitter.com/0Tj0ZrBpCB

— CentreGoals. (@centregoals) October 12, 2024