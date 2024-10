Heidi Klum y sus increíbles disfraces a lo largo de los años

Halloween tiene muchas tradiciones, desde el “trick or treat“ hasta linternas de calabaza, y el espectáculo anual del disfraz de Heidi Klum.

A la modelo alemana le encanta sorprender a sus invitados con sus elaborados disfraces, como en 2022, cuando llegó al evento en el extremo de un hilo de pescar, envuelta en un disfraz de gusano serpenteante.

“Sólo quería ser algo aleatorio”, explicó mientras se acostaba en el suelo para lograr el máximo efecto de gusano. “No creo haber visto nunca a nadie que fuera una lombriz de lluvia”.

El año pasado, solicitó la ayuda de varios artistas del Cirque du Soleil para las plumas de la cola de su disfraz de pavo real.

“Se necesita mucha planificación, ¿sabes?”, dijo Klum a través de su pico de pavo real, con su esposo Tom Kaulitz a su lado, vestido como un huevo.

“Porque primero, tienes que tener una idea”, señaló

En su fiesta de 2008, se vistió como Kali, la diosa hindú de la muerte y la destrucción, con múltiples brazos, cabezas colgando y una profunda capa de pintura corporal azul.

De modelo a Reina de Halloween

Durante una entrevista a The Associated Press, Hedi Klum señaló que cada 31 de octubre, al terminar su famosa fiesta, comienza a planificar su look para el año siguiente.

“Después de esta noche, pensaré en lo que haré el año que viene. Siempre tiene que ser diferente. Completamente diferente”, afirmó el año pasado.

Otros disfraces notables a lo largo de los años incluyen un Transformer gigante, un clon (con varios parecidos a Klum incluidos), una versión mayor de ella misma y un experimento extraterrestre que salió mal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Quién (@quiencom)

La estrella también se ha transformado en una aterradora mariposa, un simio, un gato, un cuervo y en personajes de dibujos animados como Jessica Rabbit y Fiona de “Shrek”.

“A mí personalmente no me gusta cuando la gente se esconde detrás de esas máscaras completas. Prefiero cuando la gente se pone un poco más creativa y juega con su cara, cuando se pone mucho maquillaje”, dijo.