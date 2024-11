Biden reconoce que los demócratas “perdieron una batalla” tras victoria de Trump

El presidente estadounidense, Joe Biden, envió este jueves un mensaje a los demócratas preocupados por la victoria de Donald Trump en las elecciones en EE. UU., reconociendo que su partido ha “perdido una batalla“, pero subrayando que eso no significa que estén “derrotados“.

Se trató de la primera intervención de Biden ante la prensa desde que Trump derrotara a la vicepresidenta Kamala Harris en los comicios del pasado 5 de noviembre. El mandatario dio un discurso que tuvo como escenario la Rosaleda de la Casa Blanca, donde se congregaron decenas de periodistas, su gabinete e incluso miembros de su familia.

“Los reveses son inevitables, pero rendirse es imperdonable. Todos caemos, pero el verdadero carácter, como decía mi padre, se mide por la rapidez con la que nos levantamos“, aseveró Biden, en la parte final de su discurso, donde buscó elevar el ánimo de sus seguidores.

“Recuerden, una derrota no significa que estemos derrotados. Perdimos esta batalla“, dijo Biden, quien agregó: “EE. UU. el país de sus sueños, les llama a levantarse“. “Es la historia de América durante más de 240 años. Una historia para todos, no solo para algunos. El experimento estadounidense sigue adelante. Vamos a estar bien, pero necesitamos mantener nuestro compromiso. Necesitamos seguir adelante y, sobre todo, necesitamos mantener la fe“, afirmó.

Join me as I address the nation to discuss the election results and the transition. https://t.co/9LQhawXbxX

— President Biden (@POTUS) November 7, 2024