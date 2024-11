Gobierno de Francia pide explicaciones a PSG por tifo propalestino

El ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau, exigió este jueves explicaciones a la dirección del París Saint Germain (PSG) por el gigantesco tifo propalestino desplegado la pasada noche por ultras del club francés en el encuentro de Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

En la previa del partido de Champions disputado en el Parque de los Príncipes, los ultras del grupo CUP desplegaron un enorme tifo de varias decenas de metros de envergadura en el que se leía ‘Free Palestina’ (Palestina libre), un lema acompañado de ‘La guerra sobre el terreno de juego, pero la paz en el mundo’.

El ministro del Interior, del ala más a la derecha del actual Ejecutivo, alertó de que este tipo de mensajes políticos “están prohibidos” tanto por la Liga francesa como por la UEFA, organismo encargado de la celebración de la Champions.

En un comunicado difundido tras el encuentro, el PSG aseguró no tener conocimiento de que se iba a representar un tifo de esa naturaleza y reiteró su “firme oposición a cualquier tipo de mensaje político” en el Parque de los Príncipes.

Desde los ataques de la milicia islamista de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023 y la respuesta israelí a los mismos, traducida en una invasión de Gaza y de parte del Líbano, la tensión política en Francia ha aumentado.

El país europeo cuenta con la comunidad judía más numerosa de Europa (casi 800.000 personas), al tiempo que su población de religión musulmana es también la más elevada en el continente (unos 5,5 millones, 8 % de la población).

