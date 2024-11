Ronald González explica el trabajo mental hecho con sus jugadores

Comunicaciones se reencontró con la victoria en el Apertura 2024, y ahora el objetivo de clasificar a la fase final está más latente que nunca. El trabajado fue arduo por parte del grupo de jugadores y cuerpo técnico, que esta noche se enfrentaron a las duras críticas y señalamientos por parte de la afición, un tema sin duda alguna que tocó las fibras sensibles de cada uno de los integrantes del club capitalino.

Al finalizar el partido, el estratega Ronald González compareció ante los medios de comunicación para analizar el partido, pero tocó un tema fundamental, el mental.

“El grupo siempre está dispuesto. Cuando no hay tiempo para ganarse las piernas, se tiene que ganar la mete, y eso es lo que hemos hecho, día a día; no hemos parado desde que yo llegué acá. Hemos estimulado este ánimo, la identidad con el equipo, la forma de cómo yo quiero que jueguen, la dinámica que quiero ellos pongan en el partido. Ah sido intenso, no hemos parados”, explicó González.

Añadió: “Todos los días hemos hecho sesiones de grupo mentales para motivarlos a ellos y la verdad es que la respuesta ha sido muy buena. Esa parte para mí es importante”.

#Apertura2024 | “Ha sido difícil el calendario”, explica el técnico Ronald González al referirse a la cantidad de duelos que ha tenido Comunicaciones a nivel nacional e internacional. 📹 Alex Meoño. Detalles del triunfo de Comunicaciones 👉 https://t.co/oHq0CZvKMY pic.twitter.com/b7NoNgkdbl — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) November 11, 2024

Mente y piernas unidas

Siempre en el tema mental, Ronald González señaló que, tanto la parte futbolística como la mental van de la mano para el crecimiento y desenvolvimiento de un atleta, o en este caso de un futbolista.

“La mente y las piernas no pueden desligarse, tienen que estar unidas. Los futbolistas pueden ser buenos con las piernas. Pero si no tienen esa motivación, eso que los inspire siempre a venir a jugar futbol por sus familias, por nuestras gentes, ellos no van a hacer buenos futbolistas”, refirió el técnico.

En esa línea de pensamiento, el estratega costarricense ahondo: “Yo estoy apelando en este momento (a temas mentales). Ya después les exigiré más cosas. Pero en este momento que nuestra fortaleza mental debe ser acorde con nuestra responsabilidad. Para ello se necesita mucho trabajo”.

Por último, Ronald González, señaló: “La mente es difícil de trabajar, el atleta se le puede poner a hacer cualquier cosa futbolística, pero la mente no, en nuestras mentes pasan muchas ideas y lo que quiero es alinear esas ideas para que sean a favor del club”.

Comunicaciones derrotó esta noche en el estadio Cementos Progreso 3-0 a Deportivo Guastatoya con goles de Erick Lemus, Lynner García y Axel de la Cruz.