El Países Bajos vs. Hungría se detuvo algunos minutos por una emergencia médica

Un momento de alta tensión se vivió en el inicio del partido entre Países Bajos y Hungría, correspondiente a la Liga de Naciones, cuando Ádám Szalai, exfutbolista y actual miembro del cuerpo técnico de la selección magiar, se desplomó súbitamente en los primeros minutos del encuentro.

Szalai, quien se retiró del fútbol profesional en enero de 2023 tras finalizar su etapa en el Basilea, cayó al suelo de manera inesperada, lo que llevó al árbitro español Jesús Gil Manzano a detener el partido de inmediato. Los jugadores, así como el personal del banquillo húngaro, reaccionaron rápidamente para asistir al exjugador, desplegando una lona para proteger su privacidad mientras recibía atención médica en el terreno de juego.

🚨🇭🇺 Official statement from Hungary on Szalai Adam conditions.

“Ádám Szalai is stable, he is conscious. Few minutes ago he was taken by ambulance to a hospital in Amsterdam for examination”. pic.twitter.com/TIb2rQ2DD1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 16, 2024