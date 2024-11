Olympique Lyon en riesgo de descenso administrativo por deudas

El Olympique Lyonnais, un histórico del fútbol francés reconocido por sus siete títulos consecutivos de la Ligue 1 entre 2002 y 2008, enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia. La Dirección Nacional de Control y Gestión (DNCG), organismo encargado de supervisar las finanzas de los clubes en Francia, ha anunciado que el Lyon podría descender administrativamente a la Ligue 2 si no logra subsanar su delicada situación económica.

La entidad francesa acumula una deuda estimada en 505 millones de euros, lo que ha encendido las alarmas en la DNCG. En un comunicado reciente, este organismo confirmó que el Olympique Lyonnais ha sido “relegado de manera cautelar al final del actual curso”, decisión que podría volverse definitiva si no se toman medidas correctivas. Además, el club tendrá prohibido realizar fichajes durante la próxima ventana del mercado de invierno, limitando sus posibilidades de reforzar el equipo y competir en mejores condiciones.

El propietario del club, el empresario estadounidense John Textor, ha intentado disipar las preocupaciones tras la reunión sostenida con la DNCG. Textor, quien también tiene inversiones en el Crystal Palace inglés y el Botafogo brasileño, calificó el encuentro como “positivo” y afirmó que “no hay ningún problema con la continuidad del modelo y la viabilidad financiera del club”. Sin embargo, las declaraciones optimistas contrastan con la gravedad del panorama financiero que enfrenta el Lyon.

Si la situación no mejora, el Olympique Lyonnais podría verse obligado a tomar decisiones drásticas para equilibrar sus cuentas. Esto incluye la venta de jugadores clave, como el prometedor Rayan Cherki o el experimentado Alexandre Lacazette, quienes han sido pilares en el desempeño del equipo en las últimas temporadas.

La venta de estos activos no solo impactaría el rendimiento deportivo del club, sino que también podría afectar su imagen y el respaldo de una afición que se ha mantenido fiel incluso en los momentos más difíciles.

El Olympique Lyonnais tiene un margen de tiempo limitado para revertir esta crisis. Para evitar el descenso administrativo, el club debe presentar un plan financiero sólido que convenza a la DNCG de su capacidad para reducir la deuda y operar de manera sostenible. Esto implica ajustes presupuestarios, posibles acuerdos con acreedores y un replanteamiento de su estrategia económica.

