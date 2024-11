Rumania acusa a Kosovo de “faltar el respeto al deporte”

La Federación Rumana de Fútbol (FRF) emitió un comunicado en el que acusó al equipo nacional de Kosovo de “falta de respeto” y “desprecio al juego limpio” por los hechos ocurridos durante el partido disputado el pasado viernes en el Estadio Nacional de Bucarest, correspondiente a la Liga de Naciones de la UEFA. Además, la FRF rechazó como “infundadas” las acusaciones de comportamientos “racistas” que los representantes de Kosovo atribuyeron a los aficionados rumanos.

El partido, que hasta el minuto 90 permanecía empatado sin goles, fue interrumpido debido a que los jugadores de Kosovo decidieron abandonar el terreno de juego. Esta acción fue una respuesta a los cánticos de “serbios, serbios” por parte de algunos sectores de la afición rumana y a la exhibición de pancartas con el lema “Kosovo es Serbia”. Estos actos fueron interpretados por el equipo kosovar como comportamientos discriminatorios, considerando su contexto político: Kosovo se autoproclamó independiente de Serbia en 2008, una soberanía que Serbia aún no reconoce.

Kosovo players and staff leaving the pitch after Romania’s ultras chanted “serbia, serbia.”

Typical racist behavior by these people! #ROUKOS | #UNL pic.twitter.com/XZA6rhT6Eq

