Top 100 de países con mejor nivel inglés: ¿en qué lugar está Guatemala?

En un mundo globalizado, el dominio del inglés es crucial para aprovechar oportunidades educativas, laborales y sociales. Como idioma de referencia en sectores como la tecnología, la ciencia, el comercio y las relaciones internacionales, dominar el inglés otorga una ventaja significativa. Por ello, conocer el nivel de cada país en esta competencia es fundamental.

El informe anual Índice de Proficiencia en Inglés (EPI, por sus siglas en inglés), elaborado por Education First (EF), clasifica a 116 países y regiones según el nivel de inglés de sus habitantes. Basado en pruebas realizadas a más de 2.1 millones de personas mayores de 18 años, el EPI es la mayor encuesta internacional sobre habilidades en inglés.

En el índice 2024, los Países Bajos lideraron por sexto año consecutivo, seguidos por Noruega y Singapur. El informe destaca una disminución general en la proficiencia global, con los hombres superando ligeramente a las mujeres, y los jóvenes profesionales mostrando un mejor dominio en comparación con estudiantes y adultos mayores de 40 años.

