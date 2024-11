Argentina tendrá un partido amistoso en India en 2025

La selección argentina de fútbol masculino, liderada por Lionel Messi, volverá a pisar territorio indio después de catorce años, en un partido amistoso que promete ser un acontecimiento histórico para el fútbol en el país asiático. El anuncio fue realizado este miércoles por el ministro de Deportes del estado de Kerala, V. Abdurahiman, quien destacó la importancia del evento y el entusiasmo que genera en la región.

El último encuentro de la albiceleste en la India se remonta a 2011, cuando enfrentó a Venezuela en un amistoso que terminó sin goles. En aquel entonces, Lionel Messi ya era una figura destacada del fútbol mundial, pero desde entonces su carrera ha alcanzado alturas legendarias, especialmente tras liderar a Argentina a la conquista del título mundial en Qatar 2022.

🚨🚨| Lionel Messi led Argentina are set to play a friendly match in Kerala, India next year in 2025. 🇮🇳🇦🇷 pic.twitter.com/FrHsdefhmi

— CentreGoals. (@centregoals) November 20, 2024