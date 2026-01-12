Gianni Infantino estuvo presente en los playoffs de la NFL

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, continúa reforzando su presencia en Estados Unidos en un momento clave para el fútbol en la región. Este domingo asistió al partido de la ronda de comodines de los playoffs de la NFL entre los New England Patriots y Los Angeles Chargers, disputado en el Gillette Stadium de Foxborough. Aunque el encuentro correspondía al fútbol americano, la presencia de Infantino no pasó desapercibida y se interpretó como parte de su agenda habitual en territorio estadounidense, donde el soccer gana cada vez más protagonismo, especialmente en el contexto de la MLS y sus instancias decisivas.
Durante el partido, Infantino estuvo sentado junto a Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y también del New England Revolution de la MLS. Ambos fueron vistos conversando y sonriendo a lo largo del encuentro, en una imagen que simboliza la estrecha relación entre los grandes dirigentes del deporte en Estados Unidos. Kraft es una figura clave para el desarrollo del fútbol profesional en el país, y su vínculo con Infantino cobra relevancia en una liga como la NFL, que año a año busca mayor visibilidad, especialmente durante los playoffs.
Infantino visita las sedes mundialistas
La visita del presidente de la FIFA se enmarca además en la preparación para el Mundial 2026, que se celebrará conjuntamente en Estados Unidos, Canadá y México. En ese contexto, el Gillette Stadium tendrá un papel protagónico, ya que será una de las sedes mundialistas en suelo estadounidense.
El Gillette Stadium es un recinto multiuso ubicado a unos 35 kilómetros al suroeste de Boston, con capacidad para casi 69 mil espectadores espectadores. Además de ser la casa de los Patriots en la NFL y del Revolution en la MLS, ha albergado numerosos partidos de la Copa Oro de la Concacaf, consolidándose como un escenario habitual para el fútbol de selecciones.