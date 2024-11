Ana Lucía Martínez ve desde la banca la final de Liga MX Femenil

El futbol femenil mexicano se vistió de gala esta noche para atestiguar el duelo de ida de la gran final de la Liga MX Femenil, donde Tigres recibió a “Rayadas” de Monterrey en el estadio Universitario. La fiesta de la final tocó Centroamérica: Costa Rica por tiene a la directora técnica Amelia Valverde y Guatemala por su representante Ana Lucía Martínez.

Aunque la noticia para el “País de la Eterna Primavera” no fue alentador. Ya que así como ocurrió en esta fase final, Ana Lucía Martínez no fue tomada en cuenta como titular, y nuevamente relegada a la banca, y no tuvo oportunidad de ingresar más adelante.

Monterrey en busca del gol

Rebeca Bernal tuvo la primera oportunidad del partido al 6 con un cabezazo tras un tiro libre ejecutado por Nicole Pérez. Lucía García remató de cabeza un centro de Alejandra Lua en el 17.

Rebeca Bernal y Merel Van Dongen fueron clave en la zona defensiva. Con barridas precisas y jugadas de retención, evitaron que el ataque de las locales prosperara.

Al 26, Christina Burkenroad disparó de media vuelta, tras una asistencia de Nicole Pérez, pero el balón pasó por un costado de la portería rival. La misma jugadora repitió al 37, pero esta vez por la vía aérea, un cabezazo.

Gol de Greta y triunfo local

Las malas noticias llegaron en el segundo tiempo. Luego de dominar gran parte de la primera etapa, Monterrey no aguantó el ritmo y poco a poco fue retrocediendo líneas. Hasta que las locales tomaron la batuta del compromiso.

El partido entró en su recta final, y al 79, Tigres encontró su premio: Gol de Greta Espinoza. Fue un balde de agua fría para las “Rayadas”, pero un justo premio para la noble afición local que pudo celebrar el triunfo en la final de ida.

Triunfo que le permite acercarse a un título más de la Liga MX, pero primero deberán afrontar el próximo lunes la última gran prueba cuando visiten el “Gigante de Acero”.

*Información: Rayadas.