Milei impulsa iniciativa para prohibir que presos cambien de cárcel por cuestiones de identidad de género

El presidente argentino, Javier Milei, anunció que impulsará una iniciativa para prohibir que los presos en el país puedan solicitar un traslado a otra cárcel por cuestiones de identidad de género.

“Los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género“, dijo el mandatario durante una ceremonia con las fuerzas de seguridad en la Casa Rosada (sede de Gobierno).

Milei citó una serie de casos recientes de presos que apelaron a la Ley de Identidad de Género para solicitar el traslado desde una cárcel de hombres a una de mujeres.

“Pretendían argumentar que, en realidad, eran mujeres que debían estar en una cárcel de mujeres, ya sea para aprovechar de las mujeres reclusas o para continuar con los negociados, desde condiciones más laxas“, señaló el presidente, que mencionó el caso reciente del jefe de un grupo vinculado al narcotráfico.

“Solo en un país cuyos valores han sido profundamente trastocados puede permitirse semejante barbaridad“, agregó Milei, que anticipó que los sistemas penitenciarios provinciales que no adhieran a la medida estarán “premiando la creatividad de los criminales” y “faltando el respeto a las víctimas“.

Milei says he will ban men from women’s prisons. Men will not be able to say they identify as a woman and pretend to be women just so they can be in the women’s prison.

“They do this to exploit female inmates… we’re going to ban it!” pic.twitter.com/shyuPoECjm

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) November 27, 2024