Wendy Williams es declarada “discapacitada y legalmente incapacitada”

Una de las figuras más emblemáticas de la televisión estadounidense, Wendy Williams, atraviesa un momento sumamente complicado debido a su salud.

La famosa presentadora, conocida por su carisma y estilo único, quedo “permanentemente incapacitada” debido a la demencia frontotemporal y afasia agresiva primaria.

Esta enfermedad, misma que padece el actor Bruce Willis, afecta gravemente sus capacidades cognitivas y motoras.

Sabrina E. Morrissey, su tutora legal y también portavoz, ha confirmado que la conductora ya no tiene la capacidad de tomar decisiones por sí misma.

A principios de este año, ella fue diagnosticada y durante esa etapa fue internada en un centro especializado en atención médica, donde su contacto con familiares y amigos fue reducido drásticamente.

A pesar de su difícil situación, se mencionó que todavía conservaba su “buen humor” y, en muchos aspectos, podía valerse por sí misma.

Sin embargo, después de varios meses de tratamiento y con la progresión de su enfermedad, la situación se ha vuelto aún más grave.

Ahora no solo enfrenta serias dificultades de salud, sino que su capacidad de tomar decisiones y manejar su vida diaria ha sido completamente afectada.

Wendy Williams has allegedly been diagnosed with dementia. Remember not too long ago when she had her MK Ultra glitch. pic.twitter.com/51zdFl9Hhb

— Vision4theBlind (@Vision4theBlind) November 26, 2024