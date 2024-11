Max Verstappen estrena su condición de tetracampeón en Qatar

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) estrena este fin de semana, en el Gran Premio de Qatar, el penúltimo del año, su flamante condición de tetracampeón mundial de Fórmula Uno. En el circuito de Lusail, que albergará el último fin de semana con formato sprint; y en el que hace un año festejó su tercera corona seguida en la categoría reina.

A Verstappen, de 27 años, le bastaba que el inglés Lando Norris (McLaren) no sumase tres puntos más que él el pasado domingo para proclamarse matemáticamente campeón del mundo, por cuarto curso seguido, en Las Vegas (EEUU).

No sólo no fue así, sino que ‘Mad Max’ acabó quinto, un puesto por delante del piloto de Bristol, una carrera que el español Carlos Sainz (Ferrari) concluyó tercero y en la que Mercedes festejó un doblete: con victoria del inglés George Russell por delante de su compatriota el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton.

El astro neerlandés igualó de esta forma los cuatro títulos del alemán Sebastian Vettel -que también ganó cuatro seguidos para Red Bull (2010-13)- y del francés Alain Prost. Y ya sólo tiene por delante, en la relación histórica, al pentacampeón argentino Juan Manuel Fangio -la primera gran estrella del automovilismo, en los años 50- y a los dos séptuples ganadores del certamen: el alemán Michael Schumacher y el citado Sir Lewis.

Still buzzing… Never thought this would have been possible 🙏 pic.twitter.com/RuCVDEqtmy

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) November 25, 2024