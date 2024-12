Trump no descarta la posibilidad de que EE. UU. abandone la OTAN

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, hizo este domingo un repaso, durante una entrevista con NBC, de algunos de sus objetivos una vez llegue a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, y se refirió a los “dreamers” (soñadores), al derecho a la ciudadanía por nacimiento y a una posible salida de la OTAN.

En su primera entrevista televisiva tras su victoria en las elecciones del 5 de noviembre, el magnate dijo que su “plan” es trabajar con los demócratas para hacer que los “dreamers”, beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) a Estados Unidos, puedan quedarse en el país.

NBC: If you do mass deportations, won’t that mean families will be separated?

Trump: pic.twitter.com/P9slpmTKME

