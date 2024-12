Carmen Electra paraliza las redes con diminuto atuendo de dominatriz

Carmen Electra conquistó las pantallas en los 90’s con su rol en la serie Baywatch y aún su nombre sigue acaparando los titulares.

Desde sus comienzos como modelo y actriz hasta su actualidad en plataformas digitales, su vida profesional y personal siempre da de qué hablar.

Ella intentó brillar en el cine y en la televisión en las últimas décadas, tal como lo hizo en ‘Los vigilantes de la playa’, pero jamás lo ha conseguido.

Ahora, con 50 años, reveló a través de su perfil de Instagram su llegada a la plataforma de contenido para adultos, OnlyFans.

Durante una confesión reveló que quería tener “el control creativo” sobre su carrera. Una red donde ya suma más de 55.000 seguidores.

Y al parecer la cantidad de usuarios subirá con su reciente sesión de fotos, donde luce un exótico atuendo de sadomasoquismo, luciendo como una dominatriz.

“Motivación a mitad de la semana 🖤🫡”, escribió en una de las imágenes.

Tara Leigh Patrick, su nombre real, deja ver su espectacular cuerpazo elevando la temperatura de sus miles de fans en Instagram, quienes no dudaron en llenarla de halagos.

“Una palabra. wowwww 😍”

“Dios mío, sigues siendo una mujer bastante ardiente 🥵🔥”

“OHHHH eres una chica muy traviesa”

“Mujer tan caliente y sexy, delicioso, delicioso, delicioso 😍🤤🤤🤤🤤”

Confesiones de la actriz

En una reveladora entrevista durante el estreno del documental After Baywatch: Moment in the Sun, Carmen Electra confesó que los productores le sugerían frecuentemente que perdiera peso.

“Nunca me pesé, pero a veces me decían que pesaba demasiado y ahora he echado la vista atrás y creo que no era así”, dijo.

La presión por mantener una figura esbelta no era solo para ella. Otros miembros del elenco también hablaron de las estrictas expectativas físicas.

Nicole Eggert, quien interpretó a Summer Quinn y co-produjo la serie, reveló sentirse aterrorizada por las demandas del show.

“Me hacía sentir muy insegura y muy incómoda”, admitió.

Por otro lado, Alicia Bridges, que encarnó a la Teniente Taylor Walsh, mencionó que las actrices no podían mostrar signos de celulitis.

Estas exigencias resaltan el ambiente estresante que caracterizaba la producción de la serie.