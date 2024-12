Inter Miami lanza nueva camiseta y hace estallar las redes sociales

Inter Miami, de Lionel Messi, dio a conocer su nueva camiseta secundaria para la temporada 2025 de MLS, denominada “The Fortitude Kit de adidas”.

La temporada 2025 será la última de Inter Miami en Fort Lauderdale, antes de mudarse a Miami Freedom Park, y esta camiseta rinde tributo al impacto profundo que la ciudad ha hecho en los primeros años de existencia del club.

El nombre “Fortitude” proviene del término latino Fortis, del cual deriva la palabra fortaleza, y que simboliza la resiliencia y determinación del equipo. Estas características encapsulan el espíritu inquebrantable de Inter Miami, sus fanáticos y la comunidad que los apoya.

