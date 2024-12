Hijo de Edwin Luna le reclama por su falta de apoyo y ausencia

Hace unos meses, Edwin Luna reveló que se alejaría de su primogénito debido a los conflictos y peleas que ha tenido con su expareja.

Ahora, el adolescente de 12 años reveló que el cantante, en efecto, le retiró todo su apoyo.

En un reciente encuentro con la prensa, Miguel Luna comentó que únicamente su mamá, Erika Monclava, ha apoyado su incursión a la música.

“Pues apoyo es una palabra que no me gustaría entrometer porque él, apoyo no me dio, ahora quien me está apoyando mucho es mi mamá, porque desde chiquito me ha acompañado donde he cantado.

Me ha puesto feliz el que mi madre sea padre a la vez, estoy muy agradecido de que me haya sacado adelante como mamá soltera”, fue lo que expresó.

Después de estas declaraciones, los usuarios han llenado de críticas al vocalista de La Trakalosa de Monterrey, pues le pone más atención a los hijos de Kim Flores que al suyo.

“Muy mala onda por este señor de no apoyar a su propio hijo”

“Una cosa son los problemas con su ex y otra es ser un buen padre”

“Esos niños son los que triunfan en la vida, el señor te bendiga miguelito llegarás muy lejos”

“No se puede ser más idiota al mantener hijos ajenos en lugar de los propios 🤦‍♀️”

Los problemas del cantante

El año pasado, Edwin Luna dejó que su hijo cantara en una de sus presentaciones, pero después su ex lo acusó de no negarle el paso para que no pudiera estar detrás del escenario para ver a su hijo cantar.

Eso provocó que ambos se pelearan a través de las redes sociales, y el artista tomó la decisión de alejarse de su hijo:

“Yo he tomado la decisión de estar un poquito alejado, ya dirá Dios cuándo nos volvemos a ver… Fíjate que he tomado la decisión de permanecer un poquito distante, que todo se lleve, ya sea, de la vía legal o de otra manera… Procuro no hablar ya del tema”.

Ha pasado más de un año de estas declaraciones y parece ser que ha cumplido con su palabra, lo que ha causado indignación, pues fans aseguran que prefiere pasar más tiempo con sus hijastros que con su propio hijo.