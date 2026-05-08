Identifican a los fallecidos hallados en San Miguel Dueñas

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) confirmó la identidad de los cuatro hombres localizados muertos en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, dentro de varios costales. El hecho causó gran conmoción entre los vecinos de la localidad, según el reporte de varios medios.
Entre los fallecidos figura José Dionicio Ramírez Rumines, de 32 años, quien, según el INACIF, murió a causa de heridas producidas por proyectil de arma de fuego. La segunda víctima es Roberto Carlos Jiménez Rodríguez, de 39 años; quien falleció por heridas de arma de fuego.
Entre los fallecidos también figuran:
- Kevin Alfonso Pacheco Ochoa, 32 años, a causa de heridas producidas por arma de fuego.
- Ángel Ariel Valencia de León, de 32 años. En este caso aún está pendiente establecer la causa de muerte.
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Detalles del hallazgo en San Miguel Dueñas
Al momento del hallazgo, los cuerpos de socorro reportaron que las cuatro víctimas mortales fueron encontradas atadas de pies y manos. El Ministerio Público desarrolló las acciones de investigación y levantamiento de los fallecidos.
Cecilio Chacaj, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, indicó que el hallazgo de los cuatro fallecidos se dio en cercanías del vertedero municipal de la localidad. Cabe destacar que el hallazgo de los fallecidos ocurrió el pasado miércoles 6 de mayo.
Investigaciones en San Miguel Dueñas
De acuerdo con las pesquisas preliminares, tres de las víctimas habrían salido de su domicilio con dirección al departamento de Sacatepéquez, posiblemente para reunirse con la cuarta víctima.
Asimismo, se estableció que una de las personas fallecidas se conducía a bordo de una motocicleta, escoltando el vehículo en el que se trasladaban las otras tres víctimas.
Las autoridades indicaron que el pasado 6 de mayo de 2026, el personal fiscal y técnico procesó una escena ubicada en el kilómetro 68 de la Ruta Nacional 10, ruta hacia la aldea El Rosario, donde fueron localizados cuatro cadáveres envueltos en costales y sábanas, atados de pies y manos con lazo y cinta adhesiva, en estado de putrefacción.
Con información de la periodista Karla Marroquín de Emisoras Unidas 89.7 FM.