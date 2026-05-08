 Accidente de tránsito deja poste derribado en Calzada La Paz
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Accidente de tránsito deja poste derribado en Calzada La Paz

Autoridades de tránsito atienden un incidente vial en el que varios cables fueron derribados en la calzada la Paz.

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El accidente causa un cierre total en la Calzada La Paz, según reporte de la Policía MT. , Policía MT.
El accidente causa un cierre total en la Calzada La Paz, según reporte de la Policía MT. / FOTO: Policía MT.

La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala (Policía MT) reportó que durante la mañana de este viernes, 8 de mayo de 2026, ocurrió un accidente de tránsito que dejó un poste derribado y varios cables afectados en la Calzada La Paz, con destino hacia 4 Caminos. El ente de control vehicular precisó que el percance ocurrió en la Diagonal 29, frente al 6-50, de la zona 5 capitalina.

La entidad vial añadió que el accidente generó un cierre total de la vía y que los agentes policiales mantienen un control territorial en la ruta y regulan el paso de automóviles en el sector.

Según imágenes compartidas por la Policía MT, el poste destruido en el accidente vial quedó sobre el furgón de un camión. En ese escenario no se reportan personas heridas, según la entidad de regulación del tránsito vial.

En otros incidentes viales, las autoridades de tránsito reportaron que un tráiler se descompuso en el carril derecho del kilómetro 8 de la carretera al Atlántico, sector de la zona 18. En el lugar, agentes instalaron señalización temporal, para evitar algún accidente de tránsito.

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Accidente de tránsito en calzada Aguilar Batres

Mientras tanto, la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT) informó que un carro tipo sedán protagonizó un accidente de tránsito en la 50 calle y calzada Raúl Aguilar Batres, con dirección al sur.

El ente compartió un video destacando que el automotor se empotró en el centro de la ruta y que el frente quedó con serios daños. Las autoridades coordinaron grúas para retirar el obstáculo de la vía.

La citada institución del tránsito también informó que una grúa de grandes proporciones trabaja para movilizar un tráiler con desperfectos mecánicos en la ruta de Bárcena, con dirección hacia Milpas Altas.

Tránsito Mixco reportó que un árbol cayó al asfalto en el bulevar de Ciudad Satélite, en la zona 9 del municipio de Mixco, departamento de Guatemala. En el lugar se reporta fuerte congestionamiento vehicular.

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