Arbeloa condena las filtraciones en el Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, salió al paso de las recientes polémicas que han sacudido al vestuario merengue y defendió públicamente a sus futbolistas en medio de un clima de tensión marcado por el enfrentamiento entre el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni. El técnico lamentó especialmente la filtración de información interna y calificó la situación como una "traición" al club, en una comparecencia en la que intentó rebajar la crisis institucional y deportiva que atraviesa el conjunto blanco.
"Que se filtren cosas que pasan en el vestuario es una traición al Real Madrid. Y me entristece mucho", declaró Arbeloa en rueda de prensa, aunque evitó señalar responsables directos. "No estoy acusando a los jugadores ni a nadie, porque no puedo hacerlo. Hay mucha gente alrededor del vestuario del Real Madrid y no estoy aquí para acusar a nadie. Yo trato de dar ejemplo, con mis conversaciones privadas quedándose entre los jugadores y yo", añadió el entrenador, quien insistió en proteger la intimidad del grupo pese al fuerte impacto mediático del incidente.
Semana tensa en el Real Madrid
La tensión entre Valverde y Tchouaméni alcanzó un punto crítico tras varios encontronazos consecutivos durante los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. De acuerdo con la información trascendida, la discusión pasó del terreno verbal al físico, provocando incluso que el mediocampista uruguayo sufriera un golpe en la cabeza tras resbalarse y chocar con una mesa en el vestuario. El futbolista tuvo que ser atendido y posteriormente trasladado a un hospital como parte del protocolo médico, antes de regresar a su domicilio para guardar reposo durante los próximos días. Como consecuencia de los hechos, el club abrió expedientes disciplinarios y sancionó económicamente a ambos jugadores.
Lejos de justificar lo sucedido, Arbeloa aseguró que este tipo de conflictos son más comunes de lo que parece en el fútbol profesional. "Yo he tenido un compañero que cogió un palo de golf y le metió un palazo a otro. Lo más grave es que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debería quedarse en el vestuario. Son situaciones que no representan al Real Madrid. No estoy justificando lo que ha ocurrido, pero pasa en todos lados", comentó el técnico, quien además defendió el compromiso y la madurez de su plantilla pese a la complicada temporada que atraviesan.
El entrenador madridista también respaldó a los capitanes del equipo y destacó la fortaleza del grupo de cara al futuro. "Es un vestuario a la altura del Real Madrid. No es fácil asumir dos temporadas en blanco y todo lo que ha pasado. Veo un vestuario sano y preparado para volver a ganar", afirmó. Arbeloa evitó profundizar sobre su continuidad en el cargo y aseguró que toda su atención está centrada en el próximo clásico frente al FC Barcelona. Además, mostró su respaldo al presidente Florentino Pérez, de quien dijo que "no hay nadie más preparado" para revertir la situación actual del club.