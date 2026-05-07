Jennifer López se muestra al natural desde la bañera para dar tips de belleza

Jennifer López volvió a sorprender a sus seguidores en redes sociales tras compartir un video donde aparece relajada en una lujosa bañera, mostrándose más auténtica y cercana que nunca.
Sin filtros ni reservas, la artista de 56 años grabó desde su propio baño, aprovechando el momento para presentar una nueva dinámica en la promoción de su línea de belleza, JLo Beauty.
La publicación, en la que aparece sin ropa y únicamente con un elegante collar dorado, rápidamente desató comentarios y se volvió tendencia en plataformas digitales.
Durante la grabación, Jennifer López explicó paso a paso su rutina nocturna de cuidado facial, resaltando los productos clave de su marca:
"Estoy en la bañera y a punto de irme a la cama", señaló en el video. Mientras se acomodaba el cabello recogido en un moño alto, describió el uso de su limpiador, sérum, crema para ojos, crema hidratante y bálsamo labial, enfatizando los beneficios de cada uno.
El video de Jennifer López coincidió con un intenso momento mediático: crecen los rumores y las especulaciones en torno a la venta de la mansión que compartió con su exesposo Ben Affleck en California.
Según fuentes como TMZ, la artista puso nuevamente en el mercado la residencia, esta vez por 49.9 millones de dólares, una cifra menor a los 60.8 millones que solicitó inicialmente.
Un lanzamiento cinematográfico y rumores de romance
Mientras el tema de la lujosa casa acapara titulares, el estreno del avance de su nueva comedia romántica en Netflix, titulada "Office Romance", mantiene a Jennifer López en el centro de atención.
La cantante comparte pantalla con Brett Goldstein, conocido por su papel en "Ted Lasso". Juntos encabezan escenas donde la química y los besos apasionados forman parte crucial de la trama, algo que no ha pasado desapercibido para sus seguidores.
La propia Jennifer López habló entusiasmada sobre su experiencia grabando la película y destacó:
"Brett Goldstein es el mejor besador en pantalla con el que he trabajado". Esta declaración provocó una ola de reacciones en sus redes sociales, avivando los rumores acerca de una posible relación más allá del set de filmación.