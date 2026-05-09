Comunicaciones y Xelajú reciben sanciones tras semifinal

El encuentro de ida de las semifinales entre Comunicaciones FC y Xelajú MC no solo dejó emociones dentro del terreno de juego, sino también varias sanciones disciplinarias por los incidentes ocurridos en el Estadio Cementos Progreso. El vibrante empate 2-2 estuvo marcado por momentos de tensión entre integrantes del conjunto visitante y la afición crema, situación que obligó al Órgano Disciplinario de la Liga Nacional de Guatemala a intervenir.
La sanción más fuerte fue para Comunicaciones FC, que deberá pagar una multa de 15 mil quetzales debido al lanzamiento de objetos al terreno de juego. El incidente ocurrió tras el primer gol anotado por Xelajú MC, cuando varios miembros del banquillo visitante realizaron gestos obscenos hacia los aficionados locales, provocando una reacción inmediata desde las gradas. Aunque el partido pudo continuar sin mayores interrupciones, el comportamiento fue reportado en el acta arbitral y posteriormente evaluado por las autoridades disciplinarias.
Comunicaciones y Xelajú fueron sancionados
Por su parte, el preparador físico de Xelajú MC, Geovanny Godínez, también recibió un castigo por su conducta durante el compromiso. El Órgano Disciplinario le impuso un partido de suspensión y una multa de cinco mil quetzales, luego de considerar que sus gestos hacia la afición local fueron provocativos e inapropiados. La resolución busca sentar un precedente de cara a la etapa decisiva del campeonato y evitar nuevos incidentes en las semifinales.
Ahora, la serie se definirá este domingo 10 de mayo en el Estadio Mario Camposeco, donde Xelajú MC buscará aprovechar su condición de local para avanzar a la gran final. El equipo altense llegará con ventaja deportiva, ya que cualquier empate o triunfo le dará el boleto a la siguiente ronda. Comunicaciones, en cambio, está obligado a ganar por cualquier marcador si desea mantenerse en la lucha por el título del fútbol guatemalteco.