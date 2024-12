Aitana Bonmatí, mejor jugadora del mundo por segundo año consecutivo

La española Aitana Bonmatí, centrocampista del FC Barcelona, sigue consolidándose como una figura histórica en el fútbol femenino tras ser galardonada con el Premio FIFA The Best 2024 a la mejor jugadora del mundo. Este prestigioso reconocimiento, anunciado en una ceremonia celebrada en Doha, llega por segundo año consecutivo para la jugadora de 26 años, quien también ganó recientemente su segundo Balón de Oro. Su impacto en el fútbol no solo se mide en títulos, sino en su capacidad de liderar y brillar en el campo.

En 2024, Bonmatí firmó una temporada inigualable al conquistar todos los títulos posibles con el FC Barcelona, incluyendo la Liga de Campeones y la Liga F, además de levantar el trofeo de la Liga de Naciones Femenina con la selección española. Su capacidad técnica, visión de juego y liderazgo fueron fundamentales en cada una de estas competiciones. En su mensaje durante la gala, la jugadora destacó que el éxito alcanzado es fruto del esfuerzo colectivo, reconociendo a sus compañeras, al cuerpo técnico y al club que le han permitido alcanzar el máximo nivel.

Aitana Bonmatí, domina el futbol femenino

Aitana, que no pudo asistir personalmente a la ceremonia debido a los compromisos con su equipo, agradeció el galardón a través de un video donde expresó su compromiso de seguir trabajando y su ilusión por los desafíos venideros. “Agradecida por un nuevo premio. Es trabajo de equipo. La temporada pasada lo conseguimos todo con el Barça, también la Nations League con la selección. Fue un gran año, muy difícil de repetir”, señaló. Estas palabras reflejan su humildad y enfoque en el fútbol colectivo, más allá de los logros individuales.

La centrocampista también dedicó unas palabras a quienes forman parte de su día a día, asegurando que cada logro es resultado de un esfuerzo conjunto. “Sin mis compañeras, no sería la futbolista que soy hoy”, destacó. Aitana Bonmatí, quien se ha convertido en un ejemplo dentro y fuera del campo, deja claro que su ambición y pasión por el deporte no tienen límites, y se posiciona como un referente de excelencia para las generaciones futuras. Su legado en el fútbol femenino sigue creciendo, y todo apunta a que su trayectoria aún tiene muchas páginas doradas por escribir.