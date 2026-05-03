 Accidente de avioneta en Santa Cruz Barillas
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Accidente de avioneta en Santa Cruz Barillas deja tres muertos y un herido

Las autoridades continúan con la identificación de las personas afectadas y la recopilación de información sobre el hecho.

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Accidente de avioneta., Redes sociales.
Accidente de avioneta. / FOTO: Redes sociales.

Tres personas murieron y una resultó herida tras el desplome de una aeronave de ala fija en la aldea Amelco, en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, según informaron los Bomberos Voluntarios. El accidente ocurrió en una zona montañosa, donde los cuerpos de socorro desplegaron unidades para atender la emergencia.

Dos personas fueron trasladadas a un hospital distrital del municipio, sin embargo, una de ellas falleció al ingresar al centro asistencial. En el lugar del impacto quedaron dos víctimas mortales. Las autoridades continúan con la identificación de las personas afectadas y la recopilación de información sobre el hecho.

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