¡Se encienden las luces en El Trébol! Así lo vive la afición

Desde las 17:00 horas, los alrededores del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol comenzaron a recibir a los primeros aficionados a Municipal, quienes buscaron ser los primeros en ingresar al escenario deportivo ubicado en la zona 7 capitalina, donde desde las 20:00 horas se vivirán hechos históricos: Municipal jugando por primera vez un partido nocturno en El Trébol y jugando su primer partido oficial internacional en el mítico Manuel Felipe Carrera.
Familia, grupos de amigos, parejas, pequeños, adolescentes, grandes y personas de la tercera edad vistieron sus mejores galas, los colores del "Rojo" para llegar a apoyar al cuadro que esta noche buscará su primer triunfo en esta tercera edición de la Copa Centroamericana 2025. Su primera presentación fue un empate 1-1 ante Diriangén de Nicaragua jugando en condición de visitante.
Pasadas las18:00 horas, cuando ya se daba el ingreso de los aficionados, el público que estaba ya en los graderíos del escenario deportivo vivió un momento especial, cuando se encendieron las torres de iluminación, y el aficionado fue testigo presencial de cómo luce el estadio en horas de la noche.
Aplausos y gritos acompañaron ese momento especial. La afición aprovechó a sacar su teléfono móvil y guardar el recuero de un momento único e histórico que guardarán toda su vida.
Poco a poco el reloj se va acercando al inicio de partido y la fiesta está asegurada en el estadio Manuel Felipe Carrera. Es de recordar que para este compromiso ante San Miguelito de Panamá se habían agotados las entradas que dispuso el cuadro local, por lo que habrá casa llena esta noche.
Por concretar la noche mágica
Municipal ha dicho que con el tema de la iluminación del estadio El Trébol, el club vivirá las "Noches mágicas"
Y esta noche debe ser el puntapié inicial para lograrlo ya que el "Edil" debuta en casa en esta Copa Centroamericana, y deberá buscar sí o sí el triunfo ante el representante del futbol panameño.
Municipal es parte del grupo B de la Copa Centroamericana 2025 y este jueves busca su primer triunfo y que le permita llegar a 4 puntos e igualar al Diriangén.