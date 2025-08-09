Hazard revela los motivos de su retiro prematuro del futbol

Eden Hazard, uno de los futbolistas más talentosos de su generación, disfruta actualmente de una tranquila vida alejada de los terrenos de juego. El belga brilló intensamente en el Chelsea FC, donde conquistó títulos como la Premier League y la Europa League, consolidándose como una de las estrellas más admiradas de Europa. Sin embargo, su paso por el Real Madrid fue muy distinto. A pesar de convertirse en el fichaje más caro en la historia del club blanco, su rendimiento estuvo lejos de lo esperado, aunque sumó a su palmarés una Liga y una Champions League.
En una reciente entrevista para el podcast de Zack Nani, Hazard habló sin reservas sobre su decisión de colgar las botas a los 34 años. El exfutbolista confesó que perdió la pasión por todo lo que rodea al fútbol profesional, salvo por los 90 minutos de juego. "Me encantaba estar en el campo, pero no todo lo demás: viajes, entrenamientos eternos, medios de comunicación. Dejé el fútbol profesional porque ya no me gustaba todo lo que lo rodeaba", afirmó con sinceridad.
A Hazard "ya no le gustaba" lo que rodea al futbol
Aunque muchos exjugadores optan por convertirse en entrenadores, Hazard no tiene prisa por dar ese paso. Asegura que no descarta la posibilidad en el futuro, pero considera que ahora es momento de dedicarse a otras facetas de su vida. "Los entrenadores trabajan más que los jugadores, siempre con sus asistentes y ordenadores. Tengo 34 años, no 42. Si quiero entrenar con 50, tendré tiempo. Ahora puedo disfrutar, ver crecer a mis hijos y tomarme las cosas con calma", explicó.
El exdelantero también aprovechó para responder a críticas que recibió durante su carrera, especialmente en su etapa en el Real Madrid, donde fue cuestionado por su falta de implicación defensiva. "Los buenos jugadores ofensivos a veces no hacen todos los esfuerzos físicos, yo soy uno de ellos. Jugué con Karim Benzema y él tampoco siempre lo hacía. Incluso Dembélé no lo hace todo el tiempo", comentó, defendiendo su estilo de juego.
Sobre su relación con figuras como Benzema y Courtois, Hazard dejó claro que siempre existió respeto y camaradería. "Courtois siempre ponía a jugadores como Benzema y Modric por encima de mí, y lo entiendo: son leyendas. Karim fue genial desde el primer día, hablamos y jugamos juntos. Creo que está decepcionado por cómo fueron las cosas, pero mantenemos una buena relación", señaló. También admitió que, aunque no fue protagonista en los títulos europeos del club, sí aportó al ambiente positivo dentro del vestuario.
Lejos del ruido mediático y de las exigencias físicas de la élite, Eden Hazard parece haber encontrado un equilibrio que le permite disfrutar de la vida. Su historia es un recordatorio de que, en el fútbol, no todo se mide por los títulos o estadísticas, sino también por el bienestar personal y la capacidad de decidir cuándo es momento de cerrar un capítulo para abrir otro.