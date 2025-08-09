Hernán Medford será nuevo técnico de Herediano

Hernán Medford, reconocido técnico costarricense, se convertirá en el nuevo estratega del Club Sport Herediano, tras llegar a un acuerdo para ocupar el puesto que dejó vacante Pablo Salazar. Aunque el viernes, en declaraciones a la prensa posterior al entrenamiento del Deportivo Marquense, Medford evitó dar declaraciones concretas sobre su futuro, sí admitió que tenía sobre la mesa la oportunidad de dirigir al equipo "florense" y que estaba evaluando la propuesta. Finalmente, el propio entrenador reconoció ante los medios que estas "son oportunidades" que no se deben desaprovechar.
Desde Costa Rica, el periodista Kevin Jiménez informó que Medford arribará este domingo al país para cerrar los últimos detalles de su contrato con el Herediano. No será una experiencia nueva para el estratega en el banquillo del "Team", ya que en el pasado logró conquistar dos títulos nacionales con la institución, dejando huella en la historia reciente del club. Su retorno genera expectativa entre la afición, que confía en que pueda replicar aquellos éxitos.
Medford deja al Deportivo Marquense
Por su parte, en Guatemala, la directiva del Deportivo Marquense ya asume la inminente salida de su actual técnico. El equipo, que enfrentará este domingo a Cobán Imperial a las 19:00 horas, no contará con Medford en el banquillo, lo que abre el camino para que los "Leones" designen pronto a su nuevo director técnico. La dirigencia trabaja contra reloj para encontrar al sustituto idóneo que pueda continuar con el proyecto deportivo.
La llegada de Medford al Herediano supone un nuevo capítulo en su extensa trayectoria como entrenador, en la que ha dirigido tanto a clubes como a selecciones nacionales. Con experiencia, carácter y un pasado exitoso en el club, el costarricense tendrá el reto de devolver al "Team" a la cima del fútbol nacional y responder a las altas expectativas de su afición y directiva. Su presentación oficial podría concretarse en las próximas horas, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera.