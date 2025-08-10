 Germán Pezzellla se rompe ligamentos cruzados y será baja
Deportes

Germán Pezzellla se rompe los ligamentos cruzados y será baja entre 7 y 9 meses

La grave lesión se produjo sobre los 40 minutos cuando Pezzella cometió una falta sobre Walter Mazzantini.

Compartir:
Germán Pezzella sufrió grave lesión
Germán Pezzella sufrió grave lesión / FOTO: @RiverPlate

El defensor Germán Pezzella, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, ha sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y su recuperación tardará entre 7 y 9 meses, anunció este domingo su club, River Plate.

El exjugador del Real Betis se lesionó antes del fin del primer tiempo del partido de la Liga Argentina que su equipo igualó el sábado sin goles con Independiente de Avellaneda en el estadio Libertadores de América.

La grave lesión se produjo sobre los 40 minutos cuando el jugador, de 34 años, cometió una falta sobre Walter Mazzantini y quedó tendido sobre el césped con visibles muestras de dolor.

Pezzella fue rápidamente asistido y abandonó la cancha llorando ante la tristeza de sus compañeros.

Los estudios médicos confirmaron hoy la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que le margina del resto de la emporada.

"Fuerza y pronta recuperación, Germán", publicó River Plate en sus cuentas oficiales.

German Pezzella 

German Alejo Pezzella (nacido el 27 de junio de 1991 en Bahía Blanca, Argentina) es un futbolista profesional que juega como defensa central en el River Plate de la Primera División argentina y en la selección argentina.

Es ganador de la Copa Mundial de la FIFA 2022 con Argentina. Con una altura de 1,87 m (6'2"), es conocido por su solidez defensiva y liderazgo en el campo.

*Información EFE.

En Portada

Covial repara de emergencia tramo dañado en ruta CA-13 entre Izabal y Petént
Nacionales

Covial repara de emergencia tramo dañado en ruta CA-13 entre Izabal y Petén

12:31 PM, Ago 10
Municipal recibirá a Comunicaciones con casa llena t
Deportes

Municipal recibirá a Comunicaciones con casa llena

12:36 PM, Ago 10
Ángela Aguilar fue captada disfrutando del concierto de Christian Nodal en Guatemalat
Farándula

Ángela Aguilar fue captada disfrutando del concierto de Christian Nodal en Guatemala

10:41 AM, Ago 10
Luis Grijalva logra su boleto al Campeonato Mundial de Atletismot
Deportes

Luis Grijalva logra su boleto al Campeonato Mundial de Atletismo

07:02 AM, Ago 10

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.SismosDonald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos