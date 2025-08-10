Germán Pezzellla se rompe ligamentos cruzados y será baja

El defensor Germán Pezzella, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, ha sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y su recuperación tardará entre 7 y 9 meses, anunció este domingo su club, River Plate.
El exjugador del Real Betis se lesionó antes del fin del primer tiempo del partido de la Liga Argentina que su equipo igualó el sábado sin goles con Independiente de Avellaneda en el estadio Libertadores de América.
La grave lesión se produjo sobre los 40 minutos cuando el jugador, de 34 años, cometió una falta sobre Walter Mazzantini y quedó tendido sobre el césped con visibles muestras de dolor.
Pezzella fue rápidamente asistido y abandonó la cancha llorando ante la tristeza de sus compañeros.
Los estudios médicos confirmaron hoy la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que le margina del resto de la emporada.
"Fuerza y pronta recuperación, Germán", publicó River Plate en sus cuentas oficiales.
El campeón del mundo Germán Pezzella se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda.— Pato99 Rafaela (@Pato99R) August 10, 2025
Su última lesión en el futbol Argentino fue en Rafaela, en un partido 0 a 0 contra Atlético de Rafaela donde casi no hubo tiros al arco.
❌ Estará entre 6 y 7 meses afuera de las canchas. pic.twitter.com/sha2cZbCfP
German Pezzella
German Alejo Pezzella (nacido el 27 de junio de 1991 en Bahía Blanca, Argentina) es un futbolista profesional que juega como defensa central en el River Plate de la Primera División argentina y en la selección argentina.
Es ganador de la Copa Mundial de la FIFA 2022 con Argentina. Con una altura de 1,87 m (6'2"), es conocido por su solidez defensiva y liderazgo en el campo.
*Información EFE.