Palmeiras denuncia ataque a su centro de entrenamiento

El Palmeiras, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol brasileño, denunció un ataque contra su centro de entrenamiento durante la madrugada de este domingo. Según informó el club a través de sus redes sociales oficiales, un grupo de vándalos lanzó bombas y petardos en las instalaciones ubicadas en las afueras de São Paulo, poniendo en riesgo la seguridad de los jugadores y del personal que se encontraba concentrado para el partido contra Ceará, correspondiente al Campeonato Brasileño.
En un comunicado público, Palmeiras calificó el ataque como un acto cobarde y expresó su rechazo a la violencia dentro del ámbito deportivo. Para sustentar su denuncia, el club compartió imágenes de cámaras de seguridad donde se observa a cinco individuos con capuchas acercándose a uno de los portones principales del centro de entrenamiento y arrojando materiales explosivos que detonaron al instante. Además, las grabaciones muestran cómo los atacantes transportaban cajas y otros objetos desde un vehículo para llevar a cabo la agresión.
Aficionados de Palmeiras molestos con la dirigencia y su entrenador
Afortunadamente, no se registraron heridos tras este incidente, pero Palmeiras manifestó que no se dejará intimidar y que tomará todas las medidas necesarias para que los responsables enfrenten las consecuencias legales. La institución ya entregó todas las grabaciones a la Policía Civil para colaborar con la investigación y evitar que hechos de esta naturaleza se repitan. En su mensaje, el club hizo un llamado para que el fútbol no se convierta en un entorno tóxico donde la violencia sea la norma.
El contexto en torno a este ataque está marcado por la tensión creciente entre ciertas facciones de la hinchada y la dirigencia del club, que se ha intensificado tras la eliminación de Palmeiras de la Copa de Brasil ante su clásico rival Corinthians. Durante ese partido, se registraron insultos hacia la presidenta Leila Pereira y el entrenador Abel Ferreira, quienes respondieron con gestos y declaraciones que no lograron calmar los ánimos. Incluso en días recientes, se han visto carteles con mensajes ofensivos en los alrededores del estadio Allianz Parque.
Palmeiras ha dejado claro que no tolerará la violencia ni la toxicidad en el deporte y buscará, a través de la justicia y el diálogo, restablecer un ambiente seguro para todos los que forman parte de su institución y para la afición en general.