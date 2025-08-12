Medford reconoce que su salida de Marquense no fue fácil

Hernán Medford, conocido en el mundo del fútbol como el "Pelícano", fue presentado este lunes como nuevo director técnico del Club Sport Herediano de Costa Rica, equipo con el que ya ha saboreado la gloria en el pasado. El estratega llega al "Team" tras un positivo paso por el Deportivo Marquense de Guatemala, donde dejó una buena impresión por su trabajo y compromiso. La salida de Medford del conjunto de San Marcos se hizo oficial el pasado domingo, cuando el banquillo fue ocupado de manera interina por Horacio González en el triunfo 1-0 de los "Leones" ante su afición.
A su llegada a Costa Rica, Medford no ocultó que la decisión de marcharse fue difícil, debido al buen contrato que mantenía en Guatemala y al progreso que el equipo había mostrado en las últimas jornadas. "Costó, porque tenía un buen contrato allá. Estaba con un equipo que está haciendo las cosas bien; empezó un poco complicado, pero después del triunfo de ayer todo mejoró", expresó el entrenador, evidenciando que el vínculo con Marquense iba más allá de lo meramente laboral.
Medford agradecido con el Deportivo Marquense
El técnico también aprovechó para mostrar su gratitud hacia la institución y la afición de San Marcos, con quienes compartió ocho intensos meses de trabajo. "Regresar al país siempre es importante, pero tengo que ser muy agradecido con Marquense, me trataron bastante bien", señaló.
Bajo su conducción, el equipo felino alcanzó las semifinales del Torneo Clausura 2025, instancia en la que fue eliminado por el CSD Municipal, y en el presente certamen ocupa la séptima posición con cinco puntos.
El paso de Medford por Marquense deja una huella positiva, tanto en resultados como en el aspecto humano. Ahora, el reto para el técnico costarricense será replicar ese compromiso y éxito en Herediano, un club que le exige títulos y protagonismo. Mientras tanto, en San Marcos quedará el recuerdo de un estratega que supo imprimir carácter y competitividad, y que se despidió con la satisfacción de haber contribuido al crecimiento del equipo.