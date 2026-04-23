 Lamine Yamal se pierde el resto de temporada
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Lamine Yamal se pierde el resto de temporada

La lesión de Yamal, ¿lo dejará fuera de la Copa FIFA 2026?

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Hansi Flick consuela a Lamine Yamal, quien salió lesionado frente al Celta de Vigo
Hansi Flick consuela a Lamine Yamal, quien salió lesionado frente al Celta de Vigo / FOTO: EFE

El barcelonista Lamine Yamal sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que pone punto final a su temporada en La Liga, pero no compromete su presencia en el Mundial, según ha confirmado el F. C. Barcelona.

El club catalán ha informado de que Lamine Yamal, que se lesionó en el minuto 40 del partido ante el Celta, justo después de marcar el penalti que le dio la victoria a su equipo (1-0), seguirá un tratamiento conservador.

Este tipo de lesiones, en función de la gravedad de las mismas, pueden suponer una baja entre cuatro y ocho semanas. Lamine Yamal se perderá, por lo tanto, los seis partidos que restan para el final de LaLiga, pero estará en disposición de jugar el Mundial con España. La selección española se estrenará contra Cabo Verde el 15 de junio.

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resultado-barcelona-vs-celta-de-vigo-la-liga-4 - Foto: EFE

Segunda lesión de Lamine Yamal

Con el Barça, que tiene nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, con seis partidos por jugarse, Lamine Yamal se perderá los encuentros ante el Getafe, Osasuna, Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia.

Esta es la segunda lesión del extremo de Rocafonda desde el inicio del curso, cuando tuvo problemas por una pubalgia. Entonces se perdió ya seis partidos, cinco debido a esa dolencia y otro más por sanción.

En esos partidos, el Barça sumó cinco victorias -frente al Newcastle (1-2), el Valencia (6-0), el Getafe (3-0), el Oviedo (1-3) y el Slavia Praga (2-4)- y una única derrota, contra el Sevilla (4-1).

Hansi Flick sobre Yamal: “Habrá que esperar para conocer el alcance”

El técnico del Barcelona confirmó una lesión muscular de su futbolista Lamine Yamal.

*Información EFE.

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