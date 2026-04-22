 Hansi Flick se refiere a la lesión de Lamine Yamal
Deportes

Hansi Flick sobre Yamal: "Habrá que esperar para conocer el alcance"

El técnico del Barcelona confirmó una lesión muscular de su futbolista Lamine Yamal.

Compartir:
Hansi Flick, entrenador del Barcelona
Hansi Flick, entrenador del Barcelona / FOTO: EFE

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado que su pupilo Lamine Yamal tiene una lesión muscular, que ha sufrido en el partido frente al Celta (1-0), cuyo alcance no se dará a conocer hasta que sea sometido a pruebas médicas este jueves.

"Creo que sí que tiene una lesión, pero habrá que esperar a determinar su alcance. Sus sensaciones son que ha notado algo, pero hay que esperar a las pruebas", ha asegurado el técnico alemán en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Spotify Camp Nou.

Además del internacional español, que sufrió molestias musculares en el isquiotibial izquierdo tras transformar en el minuto 40 el tanto del triunfo de su equipo, el lateral Joao Cancelo también se retiró lesionado en el minuto 23.

"Es una lástima que se haya lesionado Lamine. Y eso también lo pienso de Joao (Cancelo), de Raphinha, de Bernal y de Christensen, que están lesionados. Siempre me preocupo por ellos porque yo también me he lesionado muchas veces. Hoy lo que tenemos que hacer es centrarnos en el próximo partido", ha reflexionado.

Pedri, sobre lesión de Yamal: “Ojalá sean las menos semanas posibles”

Sobre el encuentro, el futbolista canario ha elogiado el buen partido del Celta.

Hansi Flick habla del partido

Sobre el encuentro, ha reconocido que su equipo no completó una gran actuación frente al Celta, al que ha elogiado por su "fantástica" propuesta futbolística.

"El Celta nos ha presionado muy arriba y hemos tenido algunos problemas. En la segunda parte, hemos estado mejor. Hemos tenido que hacer esos dos cambios por lesión que han complicado mucho la cosa. Lo más importante son los tres puntos", ha valorado.

No ha entendido Flick por qué el VAR ha decidido anular un gol de Ferran Torres en el segundo tiempo por fuera de juego.

"No estoy seguro de que el segundo gol de Ferran no lo fuera. No acabo de entender por qué era fuera de juego. Hay que aceptarlo y quizá me preocupan un poco más ese tipo de cosas, pero tenemos que jugar mucho mejor", ha afirmado Flick.

"El árbitro y el cuarto árbitro lo han visto como yo y el VAR ha tomado esa decisión. Hay que aceptarla. No sé qué decir", ha concluido al volver a ser preguntado por ese gol anulado.

Triunfo valioso para Barcelona que sigue al frente de La Liga

Las alarmas se han encendido en el equipo de Hansi Flick por la lesión de Lamine Yamal cuando ya se acerca el clásico español.

*Información EFE.

En Portada

CSJ rechaza solicitud de retiro de antejuicio contra Porras por caso de adopcionest
Nacionales

CSJ rechaza solicitud de retiro de antejuicio contra Porras por caso de adopciones

04:05 PM, Abr 22
Villeda espera un MP más sólido con el próximo fiscal generalt
Nacionales

Villeda espera un MP más sólido con el próximo fiscal general

02:14 PM, Abr 22
Golpe al crimen organizado: capturas, armas y evidencias tras operativo contra extorsionest
Nacionales

Golpe al crimen organizado: capturas, armas y evidencias tras operativo contra extorsiones

03:22 PM, Abr 22
Condiciones climáticas obligan a reprogramar el Coatepeque vs. San Pedrot
Deportes

Condiciones climáticas obligan a reprogramar el Coatepeque vs. San Pedro

06:13 PM, Abr 22
Manchester City derrota a Burnley y es líder de la Premier League t
Deportes

Manchester City derrota a Burnley y es líder de la Premier League

05:34 PM, Abr 22

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga Nacionalredes socialesFutbol GuatemaltecoSeguridad vialUSAC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos