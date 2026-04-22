 Resultado Barcelona vs. Celta de Vigo por La Liga
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Triunfo valioso para Barcelona que sigue al frente de La Liga

Las alarmas se han encendido en el equipo de Hansi Flick por la lesión de Lamine Yamal cuando ya se acerca el clásico español.

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Lamine Yamal celebrando su gol, antes de la lesión
Lamine Yamal celebrando su gol, antes de la lesión / FOTO: EFE

En el Spotify Camp Nou, el F. C. Barcelona recibió al Celta de Vigo como parte de la adelantada fecha 33 de La Liga, donde el equipo de Hansi Flick buscaba mantener los 9 puntos de diferencia sobre el Real Madrid, que ayer ganó su respectivo partido al Alavés (2-1).  

No pasaba ni el primer minuto de juego y ya se registraban tres llegadas de peligro: Lamine Yamal por los locales y Pablo Durán por los visitantes en doble oportunidad, donde Joan García intervino con un atajadón.

Celta de Vigo sorprendió y no perdió ritmo ni intensidad. Poco a poco fue ahogando al Barcelona, que sufrió mucho en la primera parte, aunque tuvo capítulos donde iba hacia adelante.

Al 20, las alarmas se encendieron en el campamento del Barcelona por la lesión de João Cancelo, quien fue sustituido más adelante. Su lugar lo ocupó Balde.   

Llegando a la media hora de juego, Lamine Yamal tuvo su segunda jugada de gol, pero el puntillazo final se fue levemente desviada de la portería de Ionut Radu.

Yamal era el mejor jugador de Barcelona, y al 39 le cometen un penalti que él mismo ejecutó para vencer a Radu y colocar el 1-0. En la celebración, el jugador del Barcelona se lesionó y fue necesaria su sustitución. El lugar de Yamal fue para Roony Bardghji.

Entre el gol y la lesión de Yamal, y la sustitución de Roony, hubo una emergencia sanitaria en la grada y el partido tuvo que tener una pausa de al menos 15 minutos. Tras solventada la situación de emergencia, el partido se reanudó, y se jugaron 8 minutos de reposición.

En ese periodo, el portero de Celta de Vigo fue figura al evitar el 2-0 tras una enorme atajada a Roony Bardghji.   

Triunfo por la mínima diferencia 

A los 10 minutos del iniciado el segundo tiempo, Ferrán Torres anotó el 2-0 de una volea tras asistencia de Pedri, pero la jugada fue invalidada por una posición adelantada.

Hansi Flick desde su zona técnica veía con preocupación el desarrollo del partido, ya que su equipo no tenía la capacidad para llegar con claridad al arco rival, y mucho menos, oportunidades de gol.

Era el 77, cuando Roony se durmió dentro del área y permitió que Marcos Alonso robara el sueño de liquidar el partido. Perdonaba el Barcelona en la recta final.

El Barcelona logra un nuevo triunfo en La Liga, el 27 de la temporada, y sigue de líder, ahora con 82 puntos y logra mantener la diferencia de 9 unidades frente al Real Madrid, previo a que se juegue la fecha 32, donde el equipo "Culé" visitará a Getafe, Real Madrid a Betis y Celta de Vigo a Villarreal.  

La Liga: Barcelona vs. Celta de Vigo | EFE

La Liga: Barcelona vs. Celta de Vigo / EFE

La Liga: Barcelona vs. Celta de Vigo | EFE

La Liga: Barcelona vs. Celta de Vigo / EFE

La Liga: Barcelona vs. Celta de Vigo | EFE

La Liga: Barcelona vs. Celta de Vigo / EFE

La Liga: Barcelona vs. Celta de Vigo | EFE

La Liga: Barcelona vs. Celta de Vigo / EFE

La Liga: Barcelona vs. Celta de Vigo | EFE

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