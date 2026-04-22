 Pedri se refiere a la lesión de su compañero Lamine Yamal
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Pedri, sobre lesión de Yamal: "Ojalá sean las menos semanas posibles"

Sobre el encuentro, el futbolista canario ha elogiado el buen partido del Celta.

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Pedri mostró su preocupación por lesión de Lamine Yamal
Pedri mostró su preocupación por lesión de Lamine Yamal / FOTO: EFE

El centrocampista del Barcelona, Pedro González, 'Pedri', confía en que la lesión que ha sufrido Lamine Yamal en partido de la liga española frente al Celta de Vigo (1-0) "sean las menos posibles" y le ha aconsejado que "esté tranquilo y se recupere bien".

El delantero de Mataró se retiró del terreno de juego aquejado de unas molestias musculares en el muslo izquierdo justo después de transformar el penalti, en el minuto 40, con el que su equipo selló los tres puntos.

"Ojalá sean las menos semanas posibles. Mañana se le harán pruebas. Desearle mucha suerte, que esté tranquilo, ya que es joven, y que se recupere bien", ha afirmado Pedri en declaraciones a Movistar La Liga.

Triunfo valioso para Barcelona que sigue al frente de La Liga

Las alarmas se han encendido en el equipo de Hansi Flick por la lesión de Lamine Yamal cuando ya se acerca el clásico español.

Elogia buen partido del Celta

Sobre el encuentro, el futbolista canario ha elogiado el buen partido del Celta: "No supimos apretar muy bien a sus jugadores, ellos tenían a mucha gente por dentro y tiramos muchos metros a la basura corriendo. Eso hay que ajustarlo de cara a los próximos partidos".

Con todo, Pedri ha celebrado la victoria conseguida en el Spotify Camp Nou que permite a su equipo mantenerse como líder de la Primera división con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid cuando faltan seis jornadas para que finalice la competición.

"Hay que ir partido a partido y ojalá podamos cerrar La Liga cuanto antes", ha concluido el internacional español.

El Barcelona, líder de La Liga EA Sports, ganó al Celta por la mínima (1-0) y mantuvo la distancia de nueve puntos sobre el Real Madrid a falta de seis jornadas para que finalice el campeonato, pero perdió por lesión a Lamine Yamal.

El internacional español se retiró con un problema en el isquiotibial de la pierna izquierda justo después de transformar el penalti con el que el equipo azulgrana sumó los tres puntos. Además del futbolista catalán, el lateral Joao Cancelo también tuvo que ser sustituido en el minuto 23 aquejado de problemas físicos.  

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Pedri en una acción ante Celta de Vigo - @FCBarcelona_es

*Información EFE.

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