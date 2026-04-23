 Árbol es derribado tras colisión en zona 13
Nacionales

Árbol es derribado tras colisión en zona 13

Un vehículo se empotró contra el árbol.

Compartir:
., MuniGuate
. / FOTO: MuniGuate

Las autoridades de tránsito informaron sobre un incidente que ocurrió durante la madrugada de este jueves, 23 de abril, y tuvo impacto en la circulación vehicular. Se trató de una colisión en la 7ª avenida, incorporación al bulevar Liberación, en el viaducto de Tecún Umán, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

La Municipalidad de Guatemala dio a conocer que el percance ocurrió en el momento en el que, por causas no establecidas, el conductor de un automóvil particular perdió el control del volante, se salió de la ruta e impactó contra un árbol del arriate central.

El automóvil quedó empotrado en el tronco y derribó parte del mismo y de las ramas, por lo que fue necesaria la intervención del personal municipal para retirar la parte dañada, y evitar mayores riesgos para los usuarios de la ruta.

Se mantuvo un cierre vehicular parcial en el tramo debido a la presencia del carro accidentado y a las labores que estaban desarrollando los trabajadores de la Unidad Limpia y Verde. Al menos uno de los carriles quedó obstaculizado temporalmente.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito, confirmó que el personal concluyó con las labores de limpieza, por lo que quedó libre la vía y se permite la circulación vehicular hacia el bulevar Liberación. Se ha reportado alta afluencia vehicular y se pidió precaución a los usuarios para evitar percances. Se espera que mejore la movilidad en el área.

En Portada

Asumen nuevos viceministros en Cultura y Deportest
Nacionales

Asumen nuevos viceministros en Cultura y Deportes

09:40 PM, Abr 22
Disparan contra vehículo en la calzada Raúl Aguilar Batrest
Nacionales

Disparan contra vehículo en la calzada Raúl Aguilar Batres

06:58 PM, Abr 22
CSJ rechaza solicitud de retiro de antejuicio contra Porras por caso de adopcionest
Nacionales

CSJ rechaza solicitud de retiro de antejuicio contra Porras por caso de adopciones

04:05 PM, Abr 22
Google celebra el Día de la Tierra 2026 con un doodle especial, pero ¿qué significa?t
Tendencias

Google celebra el Día de la Tierra 2026 con un doodle especial, pero ¿qué significa?

05:15 PM, Abr 22
Nueva Santa Rosa pone pie y medio en semifinalest
Deportes

Nueva Santa Rosa pone pie y medio en semifinales

09:26 PM, Abr 22

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana Santaredes socialesLiga NacionalFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaUSAC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos