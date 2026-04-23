Árbol es derribado tras colisión en zona 13

Las autoridades de tránsito informaron sobre un incidente que ocurrió durante la madrugada de este jueves, 23 de abril, y tuvo impacto en la circulación vehicular. Se trató de una colisión en la 7ª avenida, incorporación al bulevar Liberación, en el viaducto de Tecún Umán, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.
La Municipalidad de Guatemala dio a conocer que el percance ocurrió en el momento en el que, por causas no establecidas, el conductor de un automóvil particular perdió el control del volante, se salió de la ruta e impactó contra un árbol del arriate central.
El automóvil quedó empotrado en el tronco y derribó parte del mismo y de las ramas, por lo que fue necesaria la intervención del personal municipal para retirar la parte dañada, y evitar mayores riesgos para los usuarios de la ruta.
Se mantuvo un cierre vehicular parcial en el tramo debido a la presencia del carro accidentado y a las labores que estaban desarrollando los trabajadores de la Unidad Limpia y Verde. Al menos uno de los carriles quedó obstaculizado temporalmente.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito, confirmó que el personal concluyó con las labores de limpieza, por lo que quedó libre la vía y se permite la circulación vehicular hacia el bulevar Liberación. Se ha reportado alta afluencia vehicular y se pidió precaución a los usuarios para evitar percances. Se espera que mejore la movilidad en el área.