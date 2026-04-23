 Un muerto y un herido en ataque armado en Zona 1
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Un muerto y un herido en ataque armado en zona 1

Las autoridades realizan diligencias en el área, por lo que hay un cierre parcial en el tránsito.

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ESCENA DEL CRIMEN,
ESCENA DEL CRIMEN / FOTO:

Un hombre murió y otro resultó herido en el marco de un ataque armado ocurrido en horas de la mañana de este jueves en la 15 avenida y 15 calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. En el área hay presencia de fuerzas de seguridad y se mantiene un cierre vehicular.

Los Bomberos Municipales informaron que a la institución ingresaron varias llamadas para reportar una emergencia en ese sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades para el seguimiento correspondiente.

Los técnicos en urgencias médicas constataron que había ocurrido un incidente armado en el que dos personas habían sido alcanzada por las balas. Al evaluarlas, confirmaron que una de ellas ya no contaba con signos vitales. La víctima mortal fue identificada como Michael Martínez.

Los socorristas le brindaron asistencia prehospitalaria al paciente herido, quien tiene 25 años de edad aproximadamente y no pudo ser identificado. Posteriormente, se realizó su traslado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

En el lugar fue localizada una motocicleta en la que aparentemente se conducían las víctimas.

La Policía Nacional Civil acudió al lugar para las diligencias respectivas e implementó un cierre para preservar la escena del crimen con el fin de que pueda ser procesada por los fiscales.

Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.

Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.

De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.

Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.

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