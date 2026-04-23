 Liga Nacional: El segundo descenso está entre cuatro equipos
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Liga Nacional: El segundo descenso está entre cuatro equipos

El Guastatoya vs. Marquense es un duelo tan clave y trascendental, que de ahí podría salir el segundo descendido a Liga Primera División.

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Guastatoya y Marquense se enfrentan por la permanencia en la Liga Nacional
Guastatoya y Marquense se enfrentan por la permanencia en la Liga Nacional / FOTO: Clubes

Este domingo 26 de abril a las 15:00 horas se jugará la fecha 22 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala y ahí se terminará de conocer al segundo equipo que pierda la categoría, luego de que Deportivo Achuapa haya sido el primer equipo descendido. En la lucha por el no descenso están Atlético Mictlán, y los Deportivos Malacateco, Guastatoya y Marquense.   

En la fecha anterior, Cobán Imperial y Comunicaciones oficialmente salvaron la categoría y dejaron la lucha por el no descenso al rojo vivo con cuatro equipos, de los cuales dos de ellos tendrán un duelo directo: Guastatoya vs. Marquense, que se jugará en el estadio David Cordón Hichos en Guastatoya, El Progreso.  

Los duelos por la salvación serán:

  • Aurora vs. Mictlán
  • Malacateco vs. Comunicaciones
  • Guastatoya vs. Marquense.
Comunicaciones vence a Guastatoya y sella su permanencia

Comunicaciones cumplió en casa y derrotó 1-0 a Guastatoya con anotación de Omar Duarte, resultado que les permite salvar la categoría.

El duelo clave por el no descenso 

A pesar de que los "Conejos" mitecos son penúltimos (zona del descenso) con 50 puntos y una diferencia de gol de -13, es uno de los equipos que con un triunfo logra la permanencia. De visitante, en el actual certamen, Mictlán suma solo dos triunfos y acumula un empate y siete derrotas. Por su parte, Aurora de local solo ha ganado cuatro juegos y perdido

Malacateco recibe a Comunicaciones y debe ir paso a paso con lo que haga Mictlán por el tema diferencia de gol. Aunque sus posibilidades se abrirán si ellos ganan y Marquense pierde o empata en Guastatoya.

Y justamente ese duelo, entre el "Pecho Amarillo" y los "Leones Amarillos del Occidente" en la "Capital de la Amistad" parte como el duelo clave donde podría existir el segundo descenso de la temporada.

Si gana Marquense, se salva; y condenaría a Guastatoya a la Primera División, siempre y cuando, sumen puntos Mictlán y Malacateco.

Si gana Guastatoya a Marquense, y se dan triunfos de Mictlán y Malacateco, los de San Marcos podrían ser los descendidos por la diferencia de gol.

Muchas situaciones de juego y sentimientos se juegan en tres partidos, y las emociones estarán a la orden del día.

Xelajú gana, es líder y envía a la Primera División a Achuapa

Una noche redonda para los “Superchivos” en el estadio Mario Camposeco donde lograron el boleto a cuartos de final.

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