Resultado Comunicaciones-Guastatoya, fecha 21 Clausura 2026

El duelo entre Comunicaciones y Deportivo Guastatoya, correspondiente a la jornada 21 del Clausura 2026, dejó mucho más que tres puntos en disputa. El escenario fue el Estadio Cementos Progreso, que vivió una noche cargada de tensión y expectativa, en uno de los partidos más importantes para los cremas en los últimos años. Con la permanencia en juego y la liguilla ya asegurada, los locales afrontaban el compromiso con la obligación de responder ante su afición.
El primer tiempo fue intenso y disputado, con ambos equipos mostrando cautela pero sin renunciar al ataque. Comunicaciones logró imponer condiciones en varios tramos, generando las ocasiones más claras, aunque sin lograr concretar frente al arco rival. Guastatoya, por su parte, apostó por el orden defensivo y buscó sorprender en transiciones rápidas. El marcador se mantuvo 0-0 al descanso, con algunas amonestaciones que reflejaron la tensión propia de un encuentro decisivo.
Comunicaciones se queda en Liga Nacional
La balanza se inclinó en la segunda mitad, cuando al minuto 59 apareció Omar Duarte para desatar la euforia crema. En una jugada a balón parado, el arquero visitante no logró controlar el esférico y dejó un rebote en el área, situación que Duarte aprovechó con determinación para enviar el balón al fondo de la red y marcar el 1-0 definitivo. El gol no solo rompió el equilibrio del partido, sino que también encendió las gradas del estadio.
Con este resultado, Comunicaciones aseguró matemáticamente su permanencia en la máxima categoría, alcanzando 55 puntos en la tabla acumulada y alejándose a cinco unidades de la zona de descenso. Además, los cremas llegan fortalecidos a la fase final del torneo.
En contraste, Guastatoya quedó comprometido con 50 puntos. Junto a Marquense, Mictlán y Malacateco, se jugarán la permanencia en la última jornada. Mientras tanto, Achuapa ya había consumado su descenso la semana pasada, dejando un cierre dramático en la lucha por no perder la categoría.