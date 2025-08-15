 Apertura 2025: Mixco busca el quinto triunfo al hilo
Deportes

Apertura 2025: Deportivo Mixco busca el quinto triunfo al hilo

En la jornada quinta, el Antigua, que visita al Aurora este sábado, también peleará por el liderato del campeonato.

Compartir:
Deportivo Mixco busca el quinto triunfo consecutivo
Deportivo Mixco busca el quinto triunfo consecutivo / FOTO: Clubes

Con la ausencia de algunos seleccionados de Comunicaciones, Municipal y Antigua, este sábado y domingo se realizará la quinta fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, que tiene como gran protagonista al equipo del Deportivo Mixco, del técnico nacional, Fabricio Benítez. Los "Chicharroneros" buscarán su quinto triunfo de forma consecutiva para mantener el liderato de la competencia y llegar a 15 puntos. 

La jornada está dividida en tres partidos para el sábado 16 y otros tres para el domingo 17 de agosto. La jornada se abre con duelos simultáneos: Aurora-Antigua y Malacateco-Municipal a las 11:00 horas, y cierra a las 15:00 horas con el Cobán Imperial-Achuapa.

Aurora, con 7 puntos, recibe en el estadio Guillermo Slowing, a Antigua, el campeón, que suma 9 unidades, por lo que los aurinegros buscarán un triunfo para superarlos y meterse en un top 3 de la Liga Nacional. Por su parte, los antigüeños, golpeados por su última participación internacional, van por los tres puntos y sueñan con el liderato del campeonato.

Municipal tercero con 8 puntos quiere ganar en el estadio Israel Barrios para subir al subliderato, pero para ello, Antigua debe perder. Malacateco quiere ganar por segunda vez en el certamen y no abandonar los puestos de liguilla. Este duelo se juega en Coatepeque, Quetzaltenango, ya que la cancha titular de los "Toros", el estadio Santa Lucía tiene dos partidos de suspensión por los graves incidentes ocurridos durante el duelo ante Mixco, que dejó una multa económica a Malacateco de 101 mil quetzales.   

Para cerrar el sábado, Cobán Imperial, ya sin sus tres mexicanos: Jesús Castillo, Juda Ramírez y Alfonso Tamay, quienes rescindieron de forma mutua su contrato con la institución cobanera, recibe al Deportivo Achuapa en un duelo de pronósticos reservados. El "Príncipe Azul" busca meterse en puestos de liguilla, es decir, entre los primeros ocho del campeonato.

Domingo de Mixco

La jornada será vespertina y comenzará a las 15:00 horas con Mictlán recibiendo a Mixco, donde el cuadro "Chicharronero" busca el quinto triunfo al hilo para que con 15 puntos amarrar una semana más el liderato. Aunque existe la posibilidad que una derrota sea aprovechada por Antigua e igualarlos en puntos y por mejor diferencia de gol, quitarles ese primer lugar.

A las 17:00 horas, Comunicaciones, que pasó sus dos primeras fechas como local en Mazatenango, Suchitepéquez, regresa al estadio Cementos Progreso para recibir a Deportivo Marquense.

Y la jornada se cierra con el Xelajú-Guastatoya en el estadio Mario Camposeco, el cual ya tendrá la nueva iluminación, que llevó a los altenses a experimentar horarios de tarde.

Esta jornada no incluirá algunos seleccionados en Comunicaciones, Municipal y Antigua, ya que desde este viernes trabajan con la Selección Nacional a cargo de Luis Fernando Tena, ya preparando el duelo eliminatorio ante El Salvador del próximo 4 de septiembre. 

Selección Nacional inicia trabajo de cara al duelo ante El Salvador

Algunos jugadores fueron llamados por Luis Fernando Tena para un trabajo especial durante la celebración de la quinta fecha del Apertura 2025.

En Portada

Presidente Arévalo recibe a su homóloga Claudia Sheinbaum t
Nacionales

Presidente Arévalo recibe a su homóloga Claudia Sheinbaum

11:26 AM, Ago 15
Fotos: Bomberos Voluntarios festejan su 74 aniversario con desfilet
Nacionales

Fotos: Bomberos Voluntarios festejan su 74 aniversario con desfile

09:50 AM, Ago 15
Guatemala-El Salvador: Eliminatorias mundialistas donde han coincidido t
Deportes

Guatemala-El Salvador: Eliminatorias mundialistas donde han coincidido

11:20 AM, Ago 15
Robertha, ex actriz de Televisa, fue captada viviendo en situación de callet
Farándula

Robertha, ex actriz de Televisa, fue captada viviendo en situación de calle

11:00 AM, Ago 15

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosFútbolEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trumpredes socialesSeguridadCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos