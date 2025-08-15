Apertura 2025: Mixco busca el quinto triunfo al hilo

Con la ausencia de algunos seleccionados de Comunicaciones, Municipal y Antigua, este sábado y domingo se realizará la quinta fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, que tiene como gran protagonista al equipo del Deportivo Mixco, del técnico nacional, Fabricio Benítez. Los "Chicharroneros" buscarán su quinto triunfo de forma consecutiva para mantener el liderato de la competencia y llegar a 15 puntos.
La jornada está dividida en tres partidos para el sábado 16 y otros tres para el domingo 17 de agosto. La jornada se abre con duelos simultáneos: Aurora-Antigua y Malacateco-Municipal a las 11:00 horas, y cierra a las 15:00 horas con el Cobán Imperial-Achuapa.
Aurora, con 7 puntos, recibe en el estadio Guillermo Slowing, a Antigua, el campeón, que suma 9 unidades, por lo que los aurinegros buscarán un triunfo para superarlos y meterse en un top 3 de la Liga Nacional. Por su parte, los antigüeños, golpeados por su última participación internacional, van por los tres puntos y sueñan con el liderato del campeonato.
Municipal tercero con 8 puntos quiere ganar en el estadio Israel Barrios para subir al subliderato, pero para ello, Antigua debe perder. Malacateco quiere ganar por segunda vez en el certamen y no abandonar los puestos de liguilla. Este duelo se juega en Coatepeque, Quetzaltenango, ya que la cancha titular de los "Toros", el estadio Santa Lucía tiene dos partidos de suspensión por los graves incidentes ocurridos durante el duelo ante Mixco, que dejó una multa económica a Malacateco de 101 mil quetzales.
Para cerrar el sábado, Cobán Imperial, ya sin sus tres mexicanos: Jesús Castillo, Juda Ramírez y Alfonso Tamay, quienes rescindieron de forma mutua su contrato con la institución cobanera, recibe al Deportivo Achuapa en un duelo de pronósticos reservados. El "Príncipe Azul" busca meterse en puestos de liguilla, es decir, entre los primeros ocho del campeonato.
Domingo de Mixco
La jornada será vespertina y comenzará a las 15:00 horas con Mictlán recibiendo a Mixco, donde el cuadro "Chicharronero" busca el quinto triunfo al hilo para que con 15 puntos amarrar una semana más el liderato. Aunque existe la posibilidad que una derrota sea aprovechada por Antigua e igualarlos en puntos y por mejor diferencia de gol, quitarles ese primer lugar.
A las 17:00 horas, Comunicaciones, que pasó sus dos primeras fechas como local en Mazatenango, Suchitepéquez, regresa al estadio Cementos Progreso para recibir a Deportivo Marquense.
Y la jornada se cierra con el Xelajú-Guastatoya en el estadio Mario Camposeco, el cual ya tendrá la nueva iluminación, que llevó a los altenses a experimentar horarios de tarde.
Esta jornada no incluirá algunos seleccionados en Comunicaciones, Municipal y Antigua, ya que desde este viernes trabajan con la Selección Nacional a cargo de Luis Fernando Tena, ya preparando el duelo eliminatorio ante El Salvador del próximo 4 de septiembre.