Selección inicia trabajo de cara al duelo ante El Salvador

Con algunos jugadores de Comunicaciones, Municipal y Antigua G. F. C., este viernes 15 de agosto de 2025 comenzó el trabajo de Selección Nacional de Guatemala de cara al duelo eliminatorio mundialista ante El Salvador del próximo jueves 4 de septiembre.
En información preliminar, serían ocho los jugadores que comenzaron este día un entrenamiento matutino a cargo del entrenador de la "Bicolor", el técnico mexicano Luis Fernando Tena.
Es de recordar que, este fin de semana se desarrollará la quinta fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, y dentro de la planificación de Tena está que algunos jugadores no tengan un desgaste este sábado y domingo, y, protegerlos así de alguna lesión.
Sin ser pública la lista por parte de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), estos serían los jugadores que ya están concentrados con Selección Nacional de Guatemala para trabajar el viernes 15 y sábado 16 de agosto:
- Comunicaciones: Darwin Lon y José Carlos Pinto
- Antigua: José Rosales y Óscar Santis
- Municipal: Nicolás Samayoa, José Morales, Rudy Muñoz y Jonathan Franco
Según se conoce, sería hasta el lunes cuando el técnico Luis Fernando Tena de la indicación a Federación para que se publique de forma oficial el listado de jugadores convocados para los dos primeros partidos del inicio de la tercera ronda (fase final) del camino eliminatorio que conduce al Mundial 2026.
Asimismo, se espera que, en ese listado a publicar en los próximos días, José Ardón y Óscar Castellanos puedan unirse a la "Bicolor", así como Kenderson Navarro, Rodrigo Saravia y Pedro Altán, entre otros.
¿Jorge Aparicio a Selección?
Anoche, Xelajú M. C. derrotó al Real Estelí en la tercera semana de actividades de la Copa Centroamericana y una de las grandes figuras de este cuadro quetzalteco fue Jorge Aparicio, quien incluso fue declarado el Jugador del Partido.
Tras ese gran momento que vive con el "Superchivo", muchos seguidores empiezan a pedirlo para Selección Nacional, pero desde hace un buen tiempo, Luis Fernando Tena no ha necesitado de sus servicios.
Además, en el ambiente de Selección Nacional de Guatemala, hubo un tema importante donde Tena llamó "manzanas podridas" a algunos jugadores, que pese a su gran nivel futbolísticos no aparecen en la "Azul y Blanco" ya que Tena cuida mucho el tema camerino (armonía en el trabajo).
Ante esas declaraciones, Aparicio recientemente se refirió al tema y aseguró no tener ningún problema con el estratega mexicano.
Aunque prensa relacionada muy de cerca con Selección, asegura que Aparicio no sería convocado, pese a su gran momento, a la "Bicolor" en estos partidos de septiembre.
Guatemala arranca la fase final de la eliminatoria con dos duelos: Recibe a El Salvador el jueves 4 y visita a Panamá el lunes 8 de septiembre en búsqueda de al menos 4 o más puntos para luego, en octubre, encarar dos visitas complicadas a Surinam y El Salvador.