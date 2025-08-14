 Fanaticks aclara situación de boletos Guatemala-ElSalvador
Deportes

Empresa se pronuncia por la venta de boletos Guatemala-El Salvador

Fanaticks asevera que, la cantidad de entradas, canales de distribución, fechas y modalidades de venta son definidas por el promotor u organizador del evento.

Empresa Fanaticks emite comunicado por venta de boletos Guatemala-El Salvador
Empresa Fanaticks emite comunicado por venta de boletos Guatemala-El Salvador / FOTO: Alex Meoño

La empresa Fanaticks emitió este día un comunicado de prensa para aclarar la situación sobre entradas agotadas para el partido eliminatorio mundialistas entre las selecciones de Guatemala y El Salvador a jugarse el jueves 4 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 de Ciudad de Guatemala.   

"Fanaticks aclara situación sobre entradas agotadas para el partido Guatemala contra El Salvador", bajo ese título se pronunció la empresa encargada de la venta de los boletos de forma digital para el partido eliminatorio de la "bicolor", y que fue señalada por los usuarios de varias inconsistencias durante los días que estuvieron la venta de las entradas.

"Fanaticks es una plataforma tecnológica que facilita la comercialización de boletos de forma segura, ágil y accesible para el público", señala la empresa.

Añade: "Las decisiones sobre la cantidad de entradas disponibles, los canales de distribución, las fechas y las modalidades de venta son definidas exclusivamente por el promotor u organizador del evento", en este caso la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), antes llamada Fedefut.  

La marca explica que como empresa ellos tienen la función de poner a disposición del público el inventario de boletos que les asignan los organizadores. En ese sentido, detallan: "La demanda fue extraordinariamente alta desde el monto de apertura".  

Fanaticks lamenta la frustración que puede causar no conseguir entrada, pero asegura que su compromiso es que: "Dentro del inventario que recibimos, el proceso de compra sea siempre transparente, seguro y eficiente".

Por último, la empresa agradece la comprensión y la confianza del público, y reafirman: "Nuestro compromiso de seguir fortaleciendo nuestros procesos para que, en futuros eventos, más aficionados puedan disfrutar de sus experiencias favoritas de manera accesible y segura".

Entradas agotadas 

Guatemala enfrentará a El Salvador en el inicio de la fase final de la eliminatoria mundialista a la Copa del Mundo 2026, y se espera que el estadio Cementos Progreso cuente con más de 12 mil aficionados para presenciar dicho compromiso. 

Aunque los aficionados aseguran que los revendedores se hicieron de las entradas y dudan de que el estadio cementero luzca sus mejores galas desde la grada.  

Aficionados no logran comprar entradas para apoyar a la Selección de Guatemala

Por tercer día consecutivo, miles de aficionados no logran comprar entradas para la Selección de Guatemala; la página web volvió a fallar y todos los boletos aparecen agotados.

