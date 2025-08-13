 Malestar por no conseguir entradas para ver a la Selección
Deportes

Aficionados no logran comprar entradas para apoyar a la Selección de Guatemala

Por tercer día consecutivo, miles de aficionados no logran comprar entradas para la Selección de Guatemala; la página web volvió a fallar y todos los boletos aparecen agotados.

Compartir:
Aficionados de la Selección de Guatemala - Omar Solís
Aficionados de la Selección de Guatemala / FOTO: Omar Solís

Por tercer día consecutivo, los aficionados de la Selección de Guatemala han reportado problemas para adquirir entradas para el próximo partido contra El Salvador, programado para el 4 de septiembre. Las quejas se han multiplicado en redes sociales, donde los usuarios describen dificultades que van desde la saturación de la página web, errores de tipo 503, hasta fallos en la fila virtual o la aparición de boletos ya vendidos al momento de intentar comprarlos.

Este patrón de inconvenientes no es nuevo. El lunes, muchos usuarios se encontraron con que los boletos aparecían agotados incluso antes de ingresar al sitio. El martes, se permitió hacer fila virtual, pero al llegar al momento de la compra, el evento ya había finalizado. Hoy miércoles, los problemas combinan ambas situaciones, generando frustración entre los seguidores de la selección nacional.

Molestia en los aficionados de la Selección de Guatemala

Como consecuencia, las entradas para el encuentro en el estadio Cementos Progreso aparecen oficialmente como agotadas. Sin embargo, se sospecha que gran parte de esos boletos podrían haber sido desviados hacia el mercado negro o entregados a patrocinadores, dejando a los verdaderos aficionados sin la oportunidad de asistir al partido. Esta situación ha generado indignación entre los seguidores, quienes temen que la experiencia de apoyar a su equipo se vea afectada por irregularidades en la venta de boletos.

La molestia ha llevado incluso a que algunos usuarios etiqueten a la Contraloría General de Cuentas en redes sociales, solicitando una investigación exhaustiva sobre las irregularidades en la distribución de entradas. Mientras tanto, los fanáticos esperan soluciones inmediatas que les permitan acceder de manera justa a los boletos y apoyar a la Selección en un partido que se anticipa como uno de los más importantes de la temporada.

En Portada

Caso Semilla: Trabajadora del TSE es beneficiada con medidas sustitutivast
Nacionales

Caso Semilla: Trabajadora del TSE es beneficiada con medidas sustitutivas

10:44 AM, Ago 13
Aficionados no logran comprar entradas para apoyar a la Selección de Guatemalat
Deportes

Aficionados no logran comprar entradas para apoyar a la Selección de Guatemala

10:34 AM, Ago 13
Guatemalteco apela sanciones de la Unión Europeat
Nacionales

Guatemalteco apela sanciones de la Unión Europea

10:34 AM, Ago 13
Cámaras captan accidente de presunto motosicario tras ataque armado en la zona 5t
Nacionales

Cámaras captan accidente de presunto motosicario tras ataque armado en la zona 5

09:23 AM, Ago 13

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos