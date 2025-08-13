Malestar por no conseguir entradas para ver a la Selección

Por tercer día consecutivo, los aficionados de la Selección de Guatemala han reportado problemas para adquirir entradas para el próximo partido contra El Salvador, programado para el 4 de septiembre. Las quejas se han multiplicado en redes sociales, donde los usuarios describen dificultades que van desde la saturación de la página web, errores de tipo 503, hasta fallos en la fila virtual o la aparición de boletos ya vendidos al momento de intentar comprarlos.
Este patrón de inconvenientes no es nuevo. El lunes, muchos usuarios se encontraron con que los boletos aparecían agotados incluso antes de ingresar al sitio. El martes, se permitió hacer fila virtual, pero al llegar al momento de la compra, el evento ya había finalizado. Hoy miércoles, los problemas combinan ambas situaciones, generando frustración entre los seguidores de la selección nacional.
Molestia en los aficionados de la Selección de Guatemala
Como consecuencia, las entradas para el encuentro en el estadio Cementos Progreso aparecen oficialmente como agotadas. Sin embargo, se sospecha que gran parte de esos boletos podrían haber sido desviados hacia el mercado negro o entregados a patrocinadores, dejando a los verdaderos aficionados sin la oportunidad de asistir al partido. Esta situación ha generado indignación entre los seguidores, quienes temen que la experiencia de apoyar a su equipo se vea afectada por irregularidades en la venta de boletos.
La molestia ha llevado incluso a que algunos usuarios etiqueten a la Contraloría General de Cuentas en redes sociales, solicitando una investigación exhaustiva sobre las irregularidades en la distribución de entradas. Mientras tanto, los fanáticos esperan soluciones inmediatas que les permitan acceder de manera justa a los boletos y apoyar a la Selección en un partido que se anticipa como uno de los más importantes de la temporada.