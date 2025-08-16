Comunicaciones FC celebra su 76 aniversario

Este sábado 16 de agosto de 2025, Comunicaciones Fútbol Club, uno de los equipos más emblemáticos y laureados de Guatemala, conmemora su 76 aniversario de fundación. Desde aquel 16 de agosto de 1949, cuando el coronel Carlos Aldana Sandoval dio vida al club en honor al Ministerio de Telégrafos y Comunicaciones, los Cremas han forjado una historia de éxitos y tradición que los ha convertido en un pilar del fútbol guatemalteco y centroamericano. La afición alba se prepara para celebrar esta fecha especial con entusiasmo, recordando los momentos gloriosos que han marcado la trayectoria de la institución.
El palmarés de Comunicaciones es un reflejo de su grandeza. El club ostenta 32 títulos de Liga Nacional, un récord que lo consolida como el máximo ganador en Guatemala (junto a Municipal), además de ser el único hexacampeón en la historia del país. A nivel internacional, los Cremas han brillado con un título de Liga de Campeones de la Concacaf en 1978 (compartido), una Liga Concacaf en 2021 y dos Copas Interclubes de la Uncaf (1971 y 1983). También han conquistado ocho Copas de Guatemala, demostrando su dominio en el ámbito doméstico. Este historial los posiciona como un referente indiscutible en la región, con una vitrina que pocos clubes pueden igualar.
La actualidad de Comunicaciones FC
A lo largo de su historia, Comunicaciones ha sido cuna de jugadores legendarios que dejaron una huella imborrable. Figuras como Óscar Sánchez, máximo goleador histórico del club con 167 tantos, el costarricense Rolando Fonseca con 108 goles y Tránsito Montepeque con 79, han sido ídolos para la afición. Estos futbolistas no solo destacaron por su talento, sino también por su compromiso con los colores blancos, inspirando a generaciones de seguidores y jugadores. Sus nombres resuenan en las gradas del estadio Cementos Progreso, donde la pasión crema sigue viva.
En la actualidad, Comunicaciones continúa siendo un protagonista en la Liga Nacional de Guatemala, aunque la realidad es que su nivel no ha sido el mejor en el arranque del Torneo Apertura 2025. Bajo la dirección técnica del mexicano Roberto Hernández, el equipo busca sumar un nuevo título a su extenso palmarés, pero aún hay muchas cosas por corregir de cara a los próximos compromisos.
Este domingo, en el marco de su 76 aniversario, los Cremas enfrentarán a Marquense en el estadio Cementos Progreso a las 17:00 horas., un partido que promete ser una fiesta para la afición. Con cánticos, banderas y un ambiente vibrante, los seguidores celebrarán no solo el aniversario, sino también la esperanza de un futuro lleno de triunfos para uno de los clubes más laureados de Guatemala y Centroamérica.